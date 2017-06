iPhone 8の原寸大模型と『iPhone 7 Plus』の実機を比べた写真・動画を、ニュースサイト『9to5Mac』が公開しました。

iPhone 8にホームボタン・Touch IDは見当たらず

9to5Macによると、iPhone 8の原寸大模型にはホームボタンや指紋を読み取るTouch IDセンサーが見当たりません。これまでの噂通り、画面に内蔵されるものと思われます。

側面は銀色で鏡面仕上げのようになっていますが、発表時には黒になるようです。

iPhone 8には本体色がブラックしか用意されない可能性もあります。

→ iPhone 8は黒モデルのみ?





画像:9to5Mac

写真を見る限り、これまでに噂されていたサイズとほぼ同じようです。

→ iPhone 8のサイズと重さはどれくらい?

9to5Macのウェブページでは、ほかにも写真が公開されています。

iPhone 8: New video + exclusive photos go hands-on with purported dummy unit | 9to5Mac

9to5Macは比較動画も公開しています。

5月に公開されたiPhone 8と同じものか

サイズは不明ですが、その外観は5月に公開された原寸大模型と似ています。おそらく製造元・設計が同じものでしょう。

→ iPhone 8を撮った写真・動画が公開される

Exclusive: #iPhone8 Dummy Hands-On Video pic.twitter.com/1Ro6umrdpT - Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 2017年5月23日

ただし、これらの原寸大模型が、今年発売されるiPhone 8の設計・デザインを正確に模したものであるのかは不明です。

参考

iPhone 8: New video + exclusive photos go hands-on with purported dummy unit | 9to5Mac