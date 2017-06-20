〔地震〕大分県佐伯市で震度5強、津波の心配なし
気象庁によると、20日23:27頃、豊後水道を震源とするM5.0の地震があり、大分県佐伯市で震度5強の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：6月20日23:27頃
・震源地 ：豊後水道(北緯32.9度、東経132.1度)
・震源の深さ：約40km
・地震の規模：M5.0(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5強】
・大分県 ：佐伯市鶴見＊
【震度4】
・大分県 ：津久見市立花町＊、津久見市宮本町＊、佐伯市蒲江蒲江浦、佐伯市春日町＊、佐伯市上浦＊、佐伯市弥生＊、佐伯市米水津＊、佐伯市役所＊、豊後大野市清川町＊、竹田市荻町＊
・熊本県 ：熊本高森町高森＊
・宮崎県 ：延岡市北川町川内名白石＊、延岡市北浦町古江＊
【震度3】
・大分県 ：大分市明野北、大分市新春日町＊、大分市佐賀関＊、大分市舞鶴町＊、臼杵市臼杵＊、由布市挾間町＊、由布市湯布院町川上＊、佐伯市堅田、佐伯市蒲江猪串浦、佐伯市直川＊、佐伯市宇目＊、佐伯市本匠＊、豊後大野市三重町、豊後大野市緒方町＊、豊後大野市朝地町＊、豊後大野市千歳町＊、豊後大野市大野町＊、竹田市竹田小学校＊、竹田市久住町＊、竹田市直入町＊、竹田市会々＊
・熊本県 ：産山村山鹿＊、阿蘇市一の宮町＊、阿蘇市波野＊、阿蘇市内牧＊、南阿蘇村吉田＊、山都町今＊
・宮崎県 ：延岡市天神小路、延岡市北川町総合支所＊、日向市大王谷運動公園、西都市聖陵町＊、高鍋町上江＊、宮崎都農町役場＊、高千穂町三田井、高千穂町寺迫＊
・愛媛県 ：伊方町湊浦＊、愛南町船越＊、愛南町一本松＊
・高知県 ：宿毛市桜町＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：6月20日23:27頃
・震源地 ：豊後水道(北緯32.9度、東経132.1度)
・震源の深さ：約40km
・地震の規模：M5.0(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5強】
・大分県 ：佐伯市鶴見＊
【震度4】
・大分県 ：津久見市立花町＊、津久見市宮本町＊、佐伯市蒲江蒲江浦、佐伯市春日町＊、佐伯市上浦＊、佐伯市弥生＊、佐伯市米水津＊、佐伯市役所＊、豊後大野市清川町＊、竹田市荻町＊
・熊本県 ：熊本高森町高森＊
・宮崎県 ：延岡市北川町川内名白石＊、延岡市北浦町古江＊
【震度3】
・大分県 ：大分市明野北、大分市新春日町＊、大分市佐賀関＊、大分市舞鶴町＊、臼杵市臼杵＊、由布市挾間町＊、由布市湯布院町川上＊、佐伯市堅田、佐伯市蒲江猪串浦、佐伯市直川＊、佐伯市宇目＊、佐伯市本匠＊、豊後大野市三重町、豊後大野市緒方町＊、豊後大野市朝地町＊、豊後大野市千歳町＊、豊後大野市大野町＊、竹田市竹田小学校＊、竹田市久住町＊、竹田市直入町＊、竹田市会々＊
・熊本県 ：産山村山鹿＊、阿蘇市一の宮町＊、阿蘇市波野＊、阿蘇市内牧＊、南阿蘇村吉田＊、山都町今＊
・宮崎県 ：延岡市天神小路、延岡市北川町総合支所＊、日向市大王谷運動公園、西都市聖陵町＊、高鍋町上江＊、宮崎都農町役場＊、高千穂町三田井、高千穂町寺迫＊
・愛媛県 ：伊方町湊浦＊、愛南町船越＊、愛南町一本松＊
・高知県 ：宿毛市桜町＊
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