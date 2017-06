こちらは22歳のフランス人アーティストであるKenzaさんによる作品。

その手法には、「ある秘密」が隠されているのです。

This Make Up Artist Turns The Human Body Into A Work Of Art



写真全体を見渡すと、何か違和感を覚えませんか?



別の写真。

そう、この女性は絵画ではなく、ボディーアートを施された生身の人間だったのです!

屋外に出ると、絵画から女性が飛び出したかのような浮きっぷり。

Kenzaさんは、プロ養成のメイクコースを終えたばかりの22歳ですが、早くも才能を発揮していると海外サイトやSNSで支持を集めていました。

Kenzaさんは、プロ養成のメイクコースを終えたばかりの22歳ですが、早くも才能を発揮していると海外サイトやSNSで支持を集めていました。

今後の作品が楽しみですね。

