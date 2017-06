『ゼルダの伝説 BotW』の弓矢が公式グッズに！海外通販サイトに登場

イギリスの通販サイト「Merchoid」などで、「Zelda: Breath Of The Wild Bow and Arrow Set」の予約受付が開始されています。「Zelda: Breath Of The Wild Bow and Arrow Set」は、Wii U/Nintendo Switch『 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』に登場する武器「旅人の弓」を再現したオフィシャル玩具です。弓と矢がセットになっており、デザインも原作を再現。矢は吸盤付きになっています。「Zelda: Breath Of The Wild Bow and Arrow Set」は2017年9月発送予定。価格は29.99ドルです。なお、残念ながらMerchoidでは本商品の日本への発送を行っていません。■関連リンク