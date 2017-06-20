¼Õºá¤«¸À¤¤Ìõ¤«¡©¡¡¤ª¤ï¤Ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ÂÇÜ¼óÁê¤Î²ñ¸«¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼
ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤¬ºòÆü19Æü¡Ê2017Ç¯6·î¡Ë¸á¸å6»þ¤«¤éµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤·¤¿¡£ËÁÆ¬3Ê¬¤Û¤É¤Ï¡¢¡ÖÀ¯ºö¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤µÄÏÀ¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ê¹¤±¤Ð¡¢¡ÖÌîÅÞ¤Î¼ÁÌä¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨µÞÍî¤Ç¤ä¤äÄã»ÑÀª¤À¤¬¡¢¼êÁ°Ì£Á¹¤Î°ÂÇÜÀá¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
º£¹ñ²ñ¤òÁí³ç¤·¤Æ¡¢¡Ö·úÀßÅªµÄÏÀ¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÈãÈ½¤Î±þ½·¤Ë½ª»Ï¤·¡¢À¯ºö¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤µÄÏÀ¤Ð¤«¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö°õ¾ÝÁàºî¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ä¤¤¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢»ä¤Î»ÑÀª¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¯ºöÏÀÁè°Ê³°¤ÎÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤Ê»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¤Î¾ÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¤Î½Ã°å³ØÉô¿·ÀßÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ê²Ã·×Ê¸½ñ¤Î³ÎÇ§¤¬¡ËÆóÅ¾»°Å¾¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤ËÇ§¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
À¯ÉÜ¤ÎÀâÌÀ¤Ç½½Ê¬¤È»×¤ï¤Ê¤¤£¸³ä
FNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ê17Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁíÍý¤Î¤´°Õ¸þ¡×Ê¸½ñ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÀâÌÀ¤Ï½½Ê¬¤È»×¤¦¤«¡©¡¡¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬84.8%¡¢¡Ö»×¤¦¡×¤Ï10,4%¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÊ¸½ñ¤ËÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¡Ö²øÊ¸½ñ¤À¡×¡Ê¿û´±Ë¼Ä¹´±¡Ë¡¢¡Ö³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÊ¸²Ê¾Ê¡Ë¤ÈÌµ»ë¤Î¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Àî´îÊ¿¡¦Á°Ê¸²Ê¼¡´±¤¬¡ÖÊ¸²Ê¾Ê¤ÎÊ¸½ñ¤À¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÆÅÙ¤ÎÄ´ºº¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ë¡¢½Ã°å³ØÉô¿·Àß¤ÎÍ×·ï¤È¤·¤Æ¡¢²Ã·×³Ø±à¤À¤±¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö²ÃÉ®¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢²Ã·×Íý»öÄ¹¤¬¡¢¼óÁê¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡Ö×ÖÅÙ¡×¤Îµ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·°ÂÇÜ»á¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢¡ÖÈà¡Ê²Ã·×Íý»öÄ¹¡Ë¤Ï»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¹¤è¡£²ñ¿©¤â¥´¥ë¥Õ¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤éÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ¯¤¤«¤±¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºòÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÀìÌç²È¤Î°éÀ®¡¢¸øÌ³°÷½Ã°å»Õ¤Î³ÎÊÝ¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¡£·è¤·¤Æ¶þ¤·¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¥É¥ê¥ë¤Î¿Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç´äÈ×µ¬À©¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÁáÂ®¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÏ¡çÖÂåÉ½¤¬¡¢¡Ö¥É¥ê¥ë¤Ç·ê¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢ÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁíÍý¤Î¤ªÍ§Ã£¤À¤±¡£¤½¤³¤¬ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤À¸À¤¤Â³¤±¤ë¤«¡×¤È¤ä¤Ã¤¿¡£²Ã·×¤È¿¹Í§³Ø±à¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Ð¡Ê¤«¤±¡¢¤â¤ê¡Ë¥²¡¼¥È¡×¤È¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤ë¡£ÀÎ¤Ê¤é¡¢¤Þ¤ºÀ¯¸¢¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¤À¡£
¤¿¤À¡¢¿ô»ú¤Ë¤Ï½Ð¤¿¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬47.6%¡¢ÉÔ»Ù»ý42.9%¡£¤³¤ì¤ÏFNNÄ´ºº¤Ç¹â¤¤Êý¤À¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï36%¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
°ÂÇÜ¼óÁê¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÂÖÅÙ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤³¤È¤Ê¤¾¸æ¹½¤¤Ìµ¤·¤À¡£
¾®ÁÒÃÒ¾¼¡Ö¤³¤ì¤ò¼Õºá¤È¸«¤ë¤«¸À¤¤Ìõ¤È¸«¤ë¤«¡£º£À¤ÏÀÄ´ºº¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¿ô»ú¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©¡×
À¯¼£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£Æ×É×»á¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÃÊ³¬²¼¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¤ï¤ÓÉ÷¡¡¸ª¤¹¤«¤·¡×¤È¤¢¤ë¡£¡Ö¤ª¤ï¤ÓÉ÷¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤½¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¸ÀÍÕ¤Ï½Ð¤Æ¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢µ¿ÌäÅÀ¤ËÅú¤¨¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ø°õ¾ÝÁàºî¤Ë¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¹ñ²ñ¤¬º®Íð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢°õ¾ÝÁàºî¤·¤¿¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤è¤¯Ê¹¤¯¤È¡¢¡ØÌîÅÞ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤â¤Ã¤Èµ¿ÌäÅÀ¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ç¥¹¥¯¤Î³Þ°æ¿®Êå¡Ö»Ù»ýÎ¨µÞÍî¤Ï¡¢¹ñÌ±¤¬°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¼êË¡¤Î¹Ô¤²á¤®¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿·ë²Ì¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¡×
°ËÆ£»á¡Ö²áµî»Ù»ýÎ¨¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÊÝË¡À©¤ÈÆÃÄêÈëÌ©ÊÝ¸îË¡°Æ¤Î»þ¡£¤¤¤º¤ì¤âÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó²¼Íî¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ï²Ã·×ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£À¯¸¢¤ÎÂÎ¼Á¤À¤È¤«¡¢ÁíÍý¤Î»ÑÀª¤Ëµ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£¸å¾å¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×
¾®ÁÒ¡ÖÄ¾¶á¤ÎÅÔµÄÁª¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×
°ËÆ£»á¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤½¤Î¸«Êý¤Ï¶¯¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÁíÍý¤Ë±þ±ç±éÀâÍè¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÁíÍý¤ÈÊÂ¤ó¤À¥Ý¥¹¥¿¡¼³°¤¹¤È¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤«¤Ê¤êÍÍÁê¤¬°ã¤¦¡×
¤³¤ì¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æâ³Õ²þÂ¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¿Í»ö¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ï¤Æ¡©