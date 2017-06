カップヌードルの新CM「HUNGRY DAYS 魔女の宅急便 篇」が、本日6月19日から放送されている。同CMは「青春」を今年のテーマに掲げるカップヌードルのプロモーションプロジェクト第1弾。映像は角野栄子の小説『魔女の宅急便』を下敷きに、17歳の高校生になったキキたちを描くアニメーションで構成されており、黒猫のジジの姿や、箒にまたがったキキが自転車に乗るトンボを追い抜く場面が登場。また学校の教室やプール、図書館での2人の姿、キキが「トンボ、届けものがあるの」と切り出すシーンなどが続き、ラストには同商品のテーマに繋がるキャッチコピー「HUNGRY DAYS アオハルかよ。」が表示される。使用されている楽曲は、BUMP OF CHICKENの新曲“記念撮影”。BUMP OF CHICKENは『魔女の宅急便』をモチーフにしたCMへの楽曲提供について「小さい頃から良く知っている作品なので、非常に嬉しく思いました」とコメントしている。なお“記念撮影”のリリースは現時点では未定となっている。声優としてキキ役の浜辺美波、トンボ役の梶裕貴が参加。キャラクターデザインを『ツルモク独身寮』などで知られる漫画家の窪之内英策が手掛けており、クリエイティブディレクターとコピーを佐藤雄介、アートディレクターを瀬尾大、監督を柳沢翔、アニメーション制作をタツノコプロが担当している。■BUMP OF CHICKENのコメント・『魔女の宅急便』をモチーフにしたCMへの楽曲提供について小さい頃から良く知っている作品なので、非常に嬉しく思いました。またキャラクターデザインは窪之内先生ということで、どのようなデザインになるのかとてもわくわくしました。・完成したCMの感想すごく素敵なアニメーションでした。続きのストーリーまで気になってしまいました。