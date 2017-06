夏の 女子会 の予定が決まったら、夜風を感じながらゆったり過ごせる、オシャレな ビアガーデン を押さえておきたいもの。そこで今回は、とっておきの都内のビアガーデンをご紹介します☆・リュクスな気分に浸れる都心のビアガーデン【POOLSIDE BEER GARDEN WHITE & SKY】「POOLSIDE BEER GARDEN WHITE & SKY」は、東急プラザ銀座の屋上パブリックスペース「KIRORO TERRACE -WATER SIDE」内にオープンする期間限定のビアガーデン。フリードリンク制で、全てのコースに6種類のフードがセットとなっています。スタッフが運んでくる真っ白なバスケットを開くと、ライムをブレンドしたオリジナルソーセージを使ったサンドウィッチや、ブラジリアンスパイスポップコーンなど、目も舌も楽しませてくれるラテンフードが出現!真っ白なタイルの壁と中央の水盤が、リゾート地のプールサイドにいるかのような雰囲気を演出するビアガーデンは、インスタ映え間違いなしです♡開催期間:6月30日(金)〜10月1日(日)POOLSIDE BEER GARDEN WHITE & SKYhttp://ginza.tokyu-plaza.com/whiteandsky2017/【アークヒルズ サウスタワー ルーフトップラウンジ】六本木「アークヒルズ サウスタワー」の屋上庭園「スカイパーク」にオープンしたビアガーデンは、手ぶらBBQが楽しめるのが魅力。厳選した肉や野菜のバーベキューや、地下のお店でお肉を買って持ち込めるプランが用意されています。緑豊かな屋上庭園で夜景を眺めながらバーベキューは、都心ならではの醍醐味。肉食女子にはたまりません☆開催期間:9月30日(土)までアークヒルズ サウスタワー ルーフトップラウンジhttp://www.beergardens.jp/【ホテルニューオータニ(東京)】ホテルニューオータニ(東京)の広大な日本庭園に囲まれたGARDEN POOL。プールサイドのアッパーテラスにはガーデンリゾートダイニングがオープンします。心地よい風を感じながら同ホテル自慢の料理の数々とトロピカルドリンクが味わえ、優雅な気分に浸れそう。超ゴージャスな1日を過ごしたいなら、1日1組限定のカバナを予約してみてはいかが?開催期間:7月15日(土)〜9月18日(月・祝)ホテルニューオータニ(東京)http://www.newotani.co.jp/group/pools/tokyo/?top【キハチ 青山本店 Chef’s Beer Terrace】外苑いちょう並木に面するキハチ 青山本店のテラスに、「Chef’s Beer Terrace(シェフズビアテラス)」がオープン。普段予約を受けていないテラス席を予約できる上、夜風を感じながらビールにワイン、そしてビールにあう料理が楽しめます。6種のクラフトビールの中から、日替わりで4種のクラフトビールが楽しめるコースや、料理もドリンクもデザートも楽しみたいという欲張りな女子におすすめの「テラスで女子会プラン」など4つのコースがラインナップ。様々なシチュエーションにあわせてチョイスできちゃいます♡開催期間:6月26日(月)までキハチ 青山本店「シェフズビアテラス」http://www.kihachi.jp/news/restaurant-cafe/restaurant-cafe_355.html#heading【ヒルトン東京 天空のビアガーデン】ヒルトン東京7階のルーフトップテラスにオープンした「天空のビアガーデン」のテーマは、“都会のオアシスで楽しむDIYバーベキュー体験”。各テーブルには卓上BBQグリルがセットされており、キリッと冷えた生ビールやお好みのドリンクを片手に、バラエティ豊かなグリル料理が味わえます。嬉しいことに、デザート&タパス付きのお得な女子会プランもアリ。さらにラグジュアリーな空間で過ごしたい時は、プレミアムラウンジ席がおすすめです!開催期間:10月15日(日)までヒルトン東京 天空のビアガーデンhttp://www.hiltontokyo.jp/restaurants/beer_garden・ワイワイ盛り上がりたい女子におすすめのビアガーデン【代々木VILLAGE ビアテラス2017 MEXICAN SUMMER】代々木VILLAGEに毎年恒例のビアテラスが今年もオープン!夏限定で砂浜が広がる空間は、南国の植物やメキシコのお祭りには欠かせないカラフルなガーランド「パペルピカド」で装飾され、メキシコの街のような陽気な雰囲気が漂います。メインとなる「VILLAGE ZONE」では、メキシコのコロナビールやテキーラを用いたスペシャルカクテル、石窯オーブンで焼いたメキシコ風ピッツァなどのメキシカンメニューを提供。メキシコの音楽を代表する「マリアッチ」のライブを毎週開催されるなど、メキシコにトリップした気分でワイワイ楽しめそうです☆開催期間:9月30日(土)まで代々木VILLAGE ビアテラス2017 MEXICAN SUMMERhttp://www.yoyogi-village.jp/news/village/1295.html【Roof Top Beer Garden ヤドヴィガ】アトレ恵比寿の屋上にある「アトレ空中花園」に期間限定でオープンしている「Roof Top Beer Garden ヤドヴィガ」は、”恵比寿の楽園”をコンセプトにしたルーフトップビアガーデン。緑と花で彩られた美しく、妖しい植物空間で、風を感じながらビールを片手に美食を味わえます。リゾートスタイルにアレンジした海の幸やグリル料理は、シーフードレストラン”シロノニワ”がクリエーションしたもの。ハーブやスパイス、ヴィネガー、エディブルフラワーなど、エキゾチックな香りをまとったタパス&メインディッシュを味わいながら、リゾート気分に浸れるはず!開催期間:9月30日(土)までRoof Top Beer Garden ヤドヴィガhttp://www.bistro-shiro.com/yadwigha/【OMOHARA BEER FOREST by YONA YONA BEER WORKS】東急プラザ表参道原宿の屋上テラス「おもはらの森」に、『OMOHARA BEER FOREST by YONA YONA BEER WORKS』がオープン。「よなよなエール」や「水曜日のネコ」など、ヤッホーブルーイングの人気クラフトビールがドラフトで楽しめるほか、ここでしか味わえないクラフトビールを使ったオリジナルのビアカクテル「蜂蜜レモンジンジャー」や「マンゴーパイン」なども楽しめます。また、クラフトビールと相性のよい 「てりやきローストチキン」や「ジャンボソーセージ」、今年新登場となる「牛カルビライスバーガー」、「パクチー海老焼きそば」などおいしい料理の数々に、ビールが進みすぎちゃうかも!?開催期間:6月16日(金)〜9月3日(日)OMOHARA BEER FOREST by YONA YONA BEER WORKShttp://omohara.tokyu-plaza.com/event/detail_4416.html【CRAFT&Romance】隠れ家感がほしいなら、クラフトビールとクラフトピザが楽しめるビア・ビストロ「CRAFT&Romance」に1日3組限定&完全予約制でオープンするビアガーデンがおすすめ。同店自慢のクラフトビール約30種類に加えて、このプランでしか食べることができない特別メニュー「ズッキーニのピッツァ」や「10種の夏ベジステーキ」をはじめ、野菜がたっぷりとれる料理が味わえるのが魅力です。吉祥寺駅から徒歩1分という立地の良さも、女子会メンバーから高評価をもらえそう!大理石を基調としたロマンティックな内装も乙女心をくすぐります♡開催期間:6月18日(金)〜9月10日(日)CRAFT&Romancehttp://craft-romance-craftbeer-kichijoji.com/【ルーフトップビアガーデン 東京小空】ルミネ新宿・ルミネ1の屋上で毎年開催されている「東京小空」が装い新たにリニューアル。”トーキョーモダン”をコンセプトにした食べ放題、飲み放題のルーフトップビアガーデンとして登場しました。和そうざいをアレンジした”トーキョーおばんざい”やお肉料理、ビュッフェスタイルのデザートまでお腹いっぱい楽しめます。ドリンクも”トーキョー”をテーマに、和リキュール・寒天のサワーを使ったドリンクなど約50種のドリンクが飲み放題。和のビアガーデンはちょっと珍しいかも☆開催期間:10月9日(月)ルーフトップビアガーデン 東京小空http://tokyo-kosora.jp/【BARBACOA BEER GARDEN】「BARBACOA BEER GARDEN」は、シュラスコ料理専門店「バルバッコア」のビアガーデン。豪快にグリルしたピッカーニャ(牛イチボ)やハラミステーキ、焼きパイナップル等をたっぷり食べられるコースが用意されています。ドリンクのラインナップには、ビールはもちろん、サトウキビの蒸留酒を使用した「カイピリーニャ」や涼しげな見た目の「フローズンモヒート」など、ブラジルらしいカクテルも!期間限定でランチタイムもオープンするので、昼飲みだって楽しめちゃいます☆開催期間:9月30日(土)までBARBACOA BEER GARDENhttp://barbacoa.jp/【YONA YONA BEER GARDEN in ARK Hills】アークヒルズ アーク・カラヤン広場の「YONA YONA BEER GARDEN in ARK Hills」は、よなよなエール公式ビアバル「YONA YONA BEER WORKS」がプロデュースしたビアガーデン。ヤッホーブルーイングの6種類の人気ビールがドラフトで楽しめるのが特徴で、“よなよなエール”をはじめ、このビアガーデンのために特別に醸造した「ARK Hills Ale 2017」が味わえるので、クラフトビール好きにはもってこいのスポットです。洗練された雰囲気の中、ローストチキンやオリジナルソーセージなど、ビールと相性抜群の料理をつまみながら、おしゃべりに花が咲きそうですね!開催期間:9月3日(日)までYONA YONA BEER GARDEN in ARK Hillshttp://yonayonabeerworks.com/いかがでしたか?シーンにあわせて好みのビアガーデンを選んでくださいね!・ビアガーデン(まとめ)