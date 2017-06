ロシアのウラル山脈の森は鬱蒼と木々が生い茂り、狼や熊などの野生動物が棲息することでも知られている。その麓で両親とキャンプ中に行方不明になってしまった4歳男児が、このほど奇跡的に見つかって救出された。『Siberian Times』や『The Times』『Daily Star』などが伝えている。6月10日のこと、 モスクワ から1500kmほど東にあるエカテリンブルク近くの森で両親と一緒にキャンプに来ていた4歳のディマ・ペスコフ君が行方不明になった。ディマ君は父のアンドレーさんと焚火用の木々を集めにテントから50mほど(一部報道では10mとも)離れた森の中を歩いていたが、疲れてきたため母アルフィアさんがいるテントに帰りたいと父親に伝えた。そこでアンドレーさんはテントまでの道のりを教え、ひとりで帰した。しかしテントにディマ君が戻ることはなかった。てっきり母のもとへ戻っているとばかり思っていたアンドレーさんだが、すぐに妻と共にディマ君の行方を探し、警察に連絡した。アンドレーさん曰く、警察は当初、アンドレーさんがディマ君を殺害しどこかへ隠したと疑っていたという。警察官や地元のボランティアなど総勢500人以上がディマ君の捜索にあたった。狼や熊が棲息している深い森を捜し続けて4日と半日が経った時、救助に協力してくれた若い男性が木の後ろの盛り上がりに目を留め、それがディマ君であったのだ。レスキュー隊らは発見時のディマ君を見て、亡くなっているのではと思ったそうだ。ところがわずかに動きが見られたため、ディマ君はヘリコプターでアスベスト市内にある病院へ搬送された。ディマ君は4日半もの間、木の実や草を食べ水たまりの水を飲んで飢えを凌いでいたようだ。さらに全身をダニや蚊に噛まれたうえ、脱水症状と肺炎を起こしていた。現在は病院で点滴治療を受けているディマ君について、アンドレーさんは「4日半も森の中で生き延びていたなんて、息子はとても強い子です。救助にあたってくれた方々へは言葉にならないほど感謝しています」と述べ、アルフィアさんは「息子を助けて下さったみなさん、本当にありがとうございます」と涙を流した。なおディマ君は体調の回復が見込まれているという。画像は『Siberian Times 2017年6月14日付「Boy, 4, survived alone in woods rife with bears and wolves for four and a half days」(Picture: Urals rescuers)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)