01.

「嫌だ」と思う関係を放置しておく

02.

無理に「昔の友達」と付き合い続ける

03.

休みの日にずっとダラダラしている

04.

気にくわないとすぐに反論をする

05.

部屋が汚くても掃除を後回しにする

