2017年7月25日に創立100周年を迎える株式会社ニコンは、「ニコン創立100周年記念モデル・グッズ」の発売を発表しました。

ニコンと言えば日本のみならず世界を代表するカメラメーカーの一つ。「ニコンのそれはカメラというよりは写真機」という評が表すように、実直な製品づくりで定評があるメーカーであり、熱量の高いファンがついているメーカーでもあります。

ニコンファンならば手に入れておきたい“100周年”記念モデル、グッズの一覧はこちらです。

100周年記念モデル

D5 100周年記念モデル

価格 オープンプライス(参考:通常モデル市場価格60万〜63万)



ニコンデジタル一眼レフカメラのフラッグシップモデル『D5』の100周年記念モデルです。記念モデルはXQD-Typeのみの提供。

本体には重厚な輝きのメタリックグレー塗装を施し、ボディー底面には宇宙事業への貢献を記した刻印が刻まれます。また、ニコンの宇宙事業への貢献を伝える“アニバーサリーブックレット”が同梱されます。

D500 100周年記念モデル

価格 オープンプライス(参考:通常モデル市場価格19万〜22万)



こちらはニコンDXフォーマット機のフラグシップモデルの『D500』。

本体に100周年限定の外観デザインを施し、特典として記念ロゴを型押しした本革製ストラップ、ボディーキャップ、そして記念ロゴとシリアルナンバー刻印プレート付きの専用金属ケースが付いてきます。

NIKKOR 70-200E 100周年記念モデル

価格 オープンプライス(参考:通常モデル市場価格25万〜29万)



大口径望遠ズームレンズ『AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR』の100周年記念モデルです。

開放F値2.8で焦点距離200mmまでをカバー。機動性と優れた光学性能を兼ね備えたズームレンズです。

今回は鏡筒内のレンズ構成のグラスエレメンツ(展示台、展示用ケース付き)も同梱しています。



NIKKOR F2.8ズーム トリプルレンズセット 100周年記念モデル

価格 オープンプライス



ニコンレンズの“大三元”としておなじみ『AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED』、『AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR』、『AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR』の3本セットの記念モデルです。

f2.8通しの広角・標準・望遠ズームレンズには、共通のシリアルナンバーなどが刻まれます。まさに特別仕様。

WX 7×50 IF / 10×50 IF 100周年記念モデル

希望小売価格(税別)WX 7×50 IF 640,000円

WX 10×50 IF 670,000円

販売数2機種合わせて全世界限定100台

※いずれも国内販売分は完売。通常モデルは6月23日発売予定。



超広視界とシャープな見え味を実現する双眼鏡『WX』シリーズ記念モデルは『WX 7×50 IF』『WX 10×50 IF』の二機種。しかし人気のため国内分は完売したそうです。こちらのモデルは基軸底面に記念ロゴを印字し、基軸上面には100周年記念モデル限定シリアルナンバーを刻印。また、通常のストラップに加え、記念ロゴを型押ししたWX用レザーストラップも付属します。

8×30 E 100周年記念モデル

希望小売価格(税別) 72,500円

販売数 全世界限定400台



双眼鏡『8×30 E供戮聾掛け視界63.2°の臨場感あふれる広視界に加え、レンズとプリズム全面への多層膜コーティングによって明るくクリアな視界が特徴です。

『8×30 E供戮竜念モデルはメタリックグレー塗装と記念ロゴが配置された、高級感あふれる仕上がり。また、100周年記念モデル限定のストラップとケースも付属されます。

100周年記念グッズ

こちらからは記念グッズの紹介です。

Nikon 100周年記念 クリスタルクリエーション ニコン儀

価格 オープンプライス



スワロフスキー・クリスタルによって美しく再現されたのは、ニコン初のカメラである『ニコンI型』の100周年記念クリスタルクリエーションです。

日本国内では、ニコンダイレクト、ニコンダイレクトストアおよびニコンプラザ内ショールームで販売されます。

Nikon 100周年記念 ミニチュアカメラ ニコンF

価格 オープンプライス



かわいらしくもカッコいい観賞用ミニチュアとして登場したのは『ニコンF』。『ニコンF』はニコン初のレンズ交換式一眼レフカメラであり、世界の一眼レフカメラのスタンダードを構築した歴史的なカメラ。1/2スケールでその外観を忠実に再現しています。

Nikon 100周年記念 ピンバッジコレクション

価格 オープンプライス



全25個のピンバッジコレクションは、ニコン100年の歴史を歴代の名機などで振り返ることができます。

Nikon 100周年記念 プレミアムカメラストラップ

価格 オープンプライス



ストラップ全体にイタリア産の高級本革を使用。使い込むほどに味わいが増す、丁寧に作りこんだプレミアムカメラストラップです。

いかがでしたでしょうか。

いずれも「100年に一度しか手に入らないモデルやグッズ」と考えたら本当に貴重ですよね。

受注期間は2017年6月15日から8月31日まで。発売は7月28日を予定しており、それ以降のお届けとなる模様です。

Nikon|創立100周年記念サイト

http://www.nikon.co.jp/100th/