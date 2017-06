最初にお断りしておくが、多くの病院ではペットの持ち込みは禁止されている。

それは重々承知の上、やむにやまれぬ事情により、病室に愛犬を連れて行った女性に称賛の声があがっている。

米カリフォルニア州で獣医助手をしている、シェルビー・へニックさん(21)の祖母は現在入院中だ。

おばあちゃん子のシェルビーさんは、ちょくちょく見舞いに訪れているという。

孫娘には、祖母のためにどうしても叶えてあげたいことがあった。それは「おばあちゃんに愛犬パッツィーを会わせてあげたい」という願いである。

この日、シェルビーさんはついにそれを実行した。

幸いパッツィーは小型犬。シェルビーさんはこんな格好で、パッツィーを連れ病院内に潜入した。

体にブランケットを巻き付け、前に大きなものを抱えたその姿は…そう、どこから見ても赤ちゃんを抱っこしているようにしか見えない。

おかげで誰にも見とがめられずに病室に向かうことができた。

ブランケットの下にはパッツィーが。

作戦は大成功!

おばあちゃんは、念願だったパッツィーとの再会を果たすことができた。

METROが伝えるところによると、祖母はパッツィーを飼い始めて13年になるという。入院して3日経った頃から、祖母は無性に愛犬に会いたがっていたそうだ。

ちなみにこのアイデアを思い付いたのはシェルビーさんの母。車の中にたまたまブランケットが置いてあったこともあり、家族の願いは成就した。

だまされたのは病院のスタッフだけではない。当のおばあちゃんも、シェルビーさんがこの姿で病室に入ってくると、昨年生まれた孫を連れてきたと思ったそうだ。

「祖母にパッツィーを会わせてあげることができて本当に良かった」と、胸をなで下ろすシェルビーさん。

彼女はくだんのエピソードをTwitterで公開した。

My grandma is in the hospital right now and wanted to see her dog. So I made it look like I was carrying a baby and we made it pic.twitter.com/oKxNBlJEEL

- Shelbae (@HennickShelby) 2017年6月11日