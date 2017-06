Image: Alex Cranz/Gizmodo US



Nexusといえば、LG製が名機でした。

昨年10月に発表されて以来、イマイチ存在感の薄いGoogle(グーグル)純正スマホ「pixel/Pixel XL」。その次期モデルは、もしかしたらLGが製造するかもしれませんよ。

9to5Googleによれば、LG従業員によるバグレポートから「Taimen」と内部で呼ばれる次期Pixelスマホの存在が明らかになりました。Android情報に詳しいAndroid Policeの編集者David Ruddock氏も、その存在を別情報から確認しているなど、どうやらLGが製造を担当する可能性はかなり高そうです。

I can independently confirm that my sources indicate LG is the manufacturer of taimen. https://t.co/WG6Q8KOu4W