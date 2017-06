海外の若者の間で“そばかすタトゥー”が流行しているそうです。

美肌や美白にこだわる日本人からすると信じられないかもしれませんが、インスタグラムで#freckletattooと検索すると、確かに多くの「そばかすタトゥーいれました!」の投稿が。

少女のようなあどけなさとチャーミングな雰囲気

こめかみや頬骨辺りから鼻まで緩やかなラインを描くデザインが人気のよう。

こちらはそばかすに加えて眉毛のタトゥーもオン。

入れる前に要確認

タトゥーアーティストによると、大抵のものは3年くらいで段々と薄くなっていくそうですが、なかには一生残るものもあるのだとか。

またタトゥー入れたてはかなり濃く見えるそうなので、ファッションとして取り入れるなら上記の2点は事前に確認しておいたほうがよさそうですね。

人々の反応は?

このユニークなトレンドに対してSNSの反応を見てみると…

I remember when I was made fun of for my freckles and now it’s a ducking trend to put fake ones on your face and now tattoo them on! Wtf - Ely (@ely_freeelf) 2017年6月14日

昔はそばかすがあることでからかわれたのに、いまは偽物のそばかすを施すことがブームだなんて!何かの冗談でしょ!?

It’s now “in” to tattoo freckles on your face and I’m honestly offended coming from me who’s been covered with them forever - Em (@Emily_Vail) 2017年6月14日

そばかすタトゥーがトレンドらしいけど、天然のそばかすを生涯隠し続けてる私からしたら超複雑な気分。

Remember when girls found freckles disgusting? Now we live in a day and age where girls TATTOO freckles on! - Joey Harrison (@joeyh1984) 2017年6月14日

そばかすがダサかったのは昔の話。いまはイケてる子がそばかすを纏う時代だ。

色素の薄い色白の人々に多く見られるそばかすですが、思春期をピークにだんだんと薄くなるのが特徴ということもあり、若かった頃を思い出して複雑な気分になる年配の女性と若い女性の間では意見が分かれている様子。

賛否両論のそばかすタトゥー、あなたはどう思いますか?