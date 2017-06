1週間で再生回数100万回を突破した「東大生への挑戦」

今回の検証を行ってくれたのは、現役阪大生YouTuberのはなおさん!いまどきの爽やかイケメンでなおかつ勉強もできる!羨ましいですね…。

ちなみにこの動画、はなおさんが投稿をしてから「7日間で再生回数100万回を達成」し、急上昇ランキングで1位にもなった人気動画なんです!では、どんな結果になったのか早速見ていきましょう。

今回の検証方法

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

まずは、今回の検証方法について簡単にご説明します。

はなおさんは、東大の学園祭「五月祭」に来ており、これから模擬店で商品を注文します。通常ですと商品を頼む時は、「1個、2個」と頼みますが、今回は東大生の賢さを見るという企画なので、あえて「理系風の注文」をしてみます。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

「π/3の整数部分個数ください」

このような感じですね。

質問自体は高校で習う範囲のものなので字面で見れば分かるかもしれませんが、お客さんからいきなりこんな注文をされても東大生はすぐに理解することができるのか、注目のポイントです。

東大生への質問レベル1

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

1問目は「2の0乗個ください」という質問です(正解は1個)

これは文系の人でも分かるレベルですが、突然こんな注文をされたら、どうなるのか…?

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

苦笑いをされながらも、「1本…」と回答!

いきなりの変わった注文に戸惑いながらもすぐに回答を出す東大生はさすがです!

東大生への質問レベル2

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

続いて2問目は「log2の4個ください」という質問(正解は2個)

この質問も東大生なら問題なさそうです。結果はというと…

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

店員「はい2個」

あっさり正解です(笑)やっぱり東大生すごいですね!

東大生への質問レベル3

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

3問目は「sin2乗シータ+cos2乗シータ個ください」(正解は1個)

注文自体が長くなってきたので、店員さんはしっかりと注文を聞いていないと答えられそうにありませんね。そして、はなおさんもちゃんと言い切らないといけなくなってきたので気合をいれてお店に向かったのですが…

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

店員「はなおさんですよね!?」(笑)

まさかの身バレです。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

そしてはなおさん、身バレで動揺してしまったのか、注文するときに「1つ」と答えを言ってしまう痛恨のミスを犯します…

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

しかし、店員はこのことに気付かなかったようで、注文を反復して読み上げると、すぐさま「1個」と回答!さすがです。

東大生への質問レベル4

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

続いて4問目は化学で攻めます!

質問「リチウムの最外電子殻数個ください」(正解は1個)

これは理系の人でなければ、瞬時に理解するのは難しそうな質問です…

結果は…

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

女性の店員「3個!3個!」

残念ながら不正解!はなおさんが勝ち誇った表情をしていました(笑)

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

しかしその後、別の男性店員がすぐに「1個ですよね…」と冷静に回答。

やはり東大生は凄い。。

東大生への質問レベル5

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

続いて5問目「リミットXを0に近づけたときのsin(X)÷X個で!」(正解は1個)

ここまでくると聞き取る店員さんはもちろんですが、はなおさんも注文するのが難しそうです(笑)

結果はというと…

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

再度「答えを言ってしまう」というミスを犯し、あえなく撃沈するはなわさん…(笑)

東大生への質問レベル6

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

いよいよ最終問題の6問目「初項1/2、等比1/2の等比数列の無限等比級数個ください」(正解は1個)

最後は、東大の中でも最高難易度と言われている「理科3類の学生店員」に聞いてみます!

結果は…

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

店員「1個ですよね…」

即答!

普通の人だったらこんな風に注文されたら固まってしまうと思いますが、冷静にさらっと答える東大生はさすがとしか言えません!

さらに、このお店、商品注文するときは2個からしか頼めなかったらしく、

出典:https://www.youtube.com/watch?v=AMGLJBFkNO4

店員「注文は2以上の自然数でお願いしているんですよ」という、なんとも東大生らしいアカデミックな答え!

普通の返事をしないところも、まさに「東大生」という感じです。

結論:やっぱり東大生はすごかった

理系学生のYouTuber生活って実際暇?多忙?一日密着!【YouTuberの一日】

今回の検証では、東大生が6問中5問正解するという、お見事な結果となりました!

はなおの理系風に注文したやつオチが最高過ぎて何回見ても面白い — オレガノ (@okiraku_spece) 2017年6月3日

動画コメント欄も「こういうのはYouTubeっぽくていいぞ!」「頭いいってかっこいいな」「最後の理3バケモンすぎる笑笑」といったような声が多く挙がっており、動画の質自体も非常に高いことが分かります。

動画では「東大生はやっぱり賢い」ことが改めてわかりましたが、検証をしてくれた「はなおさん」も高学歴の大阪大学の学生です。ここまでの高学歴YouTuberはあまりいないので、彼の活動も引き続きチェックしてみると面白いかもしれません。

