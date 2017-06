スタバの裏メニューってなに?

スタバの裏メニューはスタバ通なら常識かもしれませんが、あまり行かない人は知らない方もいるかもしれません。

実はスタバでは通常のメニューに加えて、シロップを変更する、ホイップクリームを増やすなど自分だけのカスタマイズ商品を作れることで知られており、これが通称裏メニューと呼ばれています。

カスタマイズ方法によってはプラス料金のかかるものもありますが、自分好みの味に変えることができるので、一度は試してほしい注文方法です。

現役スタバ店員おすすめの裏メニュー紹介動画

今回は、現役スタバ店員のCodyさんと彼女のJuliaさんがおすすめ裏メニュートップ5を紹介してくれます。

では、早速どんなカスタマイズをしているのか見ていきましょう。

おすすめスタバ裏メニュー第5位

第5位は「パッションティー+ホワイトモカシロップ」です!

パッションティー単品の場合だと透明感あるピンク色なのですが、ホワイトモカシロップを追加することで可愛らしいイチゴミルクのような色になります。お味は「梅」のような感じということで、スタバにはないレアな商品ですね。

追加でドーナッツも購入してカップの上に乗せることで、インスタ映えするようなおしゃれ写真も撮ることもできます。おしゃれな女性は一度は注文してみたいかわいらしい商品です。

お値段は380円(パッションティー330円+ホワイトモカシロップ追加50円)となっています!

おすすめスタバ裏メニュー第4位

第4位は「バニラクリームフラペチーノ+チャイシロップ変更+キャラメルソース」です!

こちらの商品は、なんとバニラクリームフラペチーノの470円のみで追加料金はかかりません!キャラメルシロップも追加はただなんですね。筆者も今度スタバに行ったときは追加注文してチャレンジしてみます。

ちなみにこのカスタマイズは結構有名なようで、Twitterでもおすすめしている人が多数いました。チャイティーを注文する人は一度試してみてはいかがでしょうか?

おすすめスタバ裏メニュー第3位

第3位は「マンゴーパッションフラペチーノ+ホイップクリーム+チョコチップ」です!

マンゴーパッションフラペチーノ単体だと味が結構酸っぱいのですが、チョコチップを入れることで甘くなり、飲みやすくなります。

マンゴーにチョコチップを入れるという発想はなかったのですが、この商品はCodyさんもイチオシの商品ということなので、ぜひ飲んでみたいですね。

お値段は550円(マンゴーパッションフラペチーノ450円+ホイップクリーム50円+チョコチップ50円)です!

おすすめスタバ裏メニュー第2位

第2位は「クラシックティークリームフラペチーノ+シトラス果肉+クラシックシロップ変更」です!

クラシックティーフラペチーノは8月までの期間限定商品なので、裏メニューの中でもレアな一品ですね。

お味はレモンティーのような感じなのですが、Juliaさんが「いままでスタバで体験したことのない味」とも言っているので、どんな商品なのかすごく気になります。

また「シトラスを追加できる」ということも筆者は全く知りませんでした。スタバは奥が深いですね…。

お値段は670円(クラシックティーフラペチーノ570円+シトラス追加100円)となっています!

おすすめスタバ裏メニュー第1位

そして、栄えある第1位に輝いたのは「抹茶クリームフラペチーノ+パウダー多め+チョコチップ追加+シロップ抜き」です!

スタバと言えば、やっぱり王道の抹茶クリームフラペチーノですよね。筆者もスタバに行くたびに飲んでいるので、明日にでもスタバに行って注文します!(笑)

でも、カスタマイズでシロップ抜きにするという方法もあるんですね。筆者は貧乏性?のためなんでも追加したくなりますが、2人のおすすめということならぜひ試してみたいです。

お値段は520円(抹茶クリームフラペチーノ470円+チョコチップ追加50円)となっています!

カップルYouTuber「JULIDY」から目が離せない!

今回スタバ裏メニューを紹介してくれたカップルYouTuber「JULIDY」のJuliaさんとCodyさんは、実はサロンモデルとして活躍しているハーフのカップル。美男美女ながら気取らない様子が女子中高生の間で人気を博している、いま話題のYouTuberなんです!

二人のYouTubeチャンネルでは、スタバで一万円使い切るまで帰れま10など、面白い動画も多数アップロードされているのでぜひチェックしてみてください!

