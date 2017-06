欧米には、こうしたスナック菓子の自販機がポピュラーで、結構あちこちに設置されています。

頻繁に詰まることでも知られているのですが、とある人の職場でスナックの自販機がエラーを起こしたそうです。

「目を疑った」という状況をご覧ください。

Vending machine at work made an error and distributed everything all at once.



うわっ! 全部出そうとしてる!

中のスナックが雪崩を起こしています。

本来なら番号を選ぶと1つだけ落ちる仕組みなのですが、何をどう間違ったのか全部を履き出そうとしたようです。

海外の自販機は、詰まって1個も出てこないことが多いそうなので、この状況にはさぞ驚いたことでしょう。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●真の自動販売機の流儀に習い、結局1つも出さずに詰まるんだ……。



↑「おーまいがっ、おーまいがっ、こんなにたくさんのスナックが、ただで出てき……」



●これを思い出した。

[画像を見る]

「この自販機は故障しています。

お金を吸い込むけど、何も出してくれません。

さわやかな冷たいドリンクもお金も戻ってきません。

なんて世知辛い生き方でしょう」



↑自分の周りはほとんどそういうことばかり。



↑ちょっと知恵が回るなら、小さな工夫でそれを全部引っ張り出せるよ。



↑飛んで肩をぶつけると、きっと小さな雪崩を引き起こせる。自分の経験から言ってる。



↑あるいは自販機が倒れてくる。



↑サメで亡くなる人より、自販機が倒れてきて亡くなる人のほうが多いんだ。



↑サメで亡くなる人は、たいていの死亡原因より少ないと聞く。まるでサメがひどいビッチのような扱いだ。



●そのチップスがまとめて出てくる音を想像すると……ゴクリ。



●30年ほど引きこもっている自分には、これはフェイクに見える。



●これは残酷なジョークのようだ。全てのスナックが落ちてるのに、どれも取り出せない。



↑機械に手を入れる小さなドアがあり、引っ張り出せるはずだが、この機械についてるかどうかわからない。



●これはエラーというより仕様なんだ。自動販売機にはモーターテスト機能があって、メンテナンスモードのときに全てのところから1つずつ出るようになっている。

ソース:職場の自販機のメンテ担当者がうっかりしてて、突然の楽しいハプニングと無料スナックモードが始まった。



●すばらしい。全部ゲットしよう。次にいつ上司と戦わないといけないかもしれないんだ。



●こんな美しい光景を見て、なぜ神はいないと言う奴がいるんだ。

これは自販機が発明されたときからの、老若男女すべての人の夢なんだ。



●向こうからくれてるのに、もらわないってのも失礼な話だよな。



結局取り出せたのかどうかは不明ですが、職場でこんな状態を見かけたらクスッとなりそうですね。