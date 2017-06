漫画『サチのお寺ごはん』がドラマ化され、7月からメ〜テレ、テレビ神奈川、チバテレビ、KBS京都、サンテレビ、長野放送、BS12で放送される。『孤独のグルメ』などの原作者として知られる久住昌之が原案協力しているかねもりあやみの漫画『サチのお寺ごはん』。コンビニで買った食料品で毎日を過ごしているOL・臼井幸が、料理で仏の道を伝える3人組と出会ったことをきっかけに、寺の精進料理を通して食事の大切さを知り、次第に成長していくというあらすじだ。不運続きな人生を送る27歳の主人公・幸役を演じるのは、同作で本格的な料理シーンに初挑戦する谷村美月。寺の住職・源導役を水野勝(BOYS AND MEN)、寺を継ぐために修行している唐丸篤役を田村侑久(BOYS AND MEN)、精進料理を習っている大学生・小木武徳役をドラマ初出演となる清水天規(祭nine.)が演じる。劇中ではサチと源導の淡い恋愛模様も描かれる。監督は映画『武士道シックスティーン』『ホームレス中学生』などの古厩智之。■谷村美月のコメント撮影が始まって一週間が過ぎましたが、毎日濃厚な日々が過ぎています。『サチのお寺ごはん』というタイトルではありますが、登場人物、皆が主人公。源導さんの硬派な性格や唐丸くんのチャーミングなキャラクター。個性豊かな登場人物に囲まれて、私自身も、さっちゃんと一緒に日々奮闘しております。美味しい、お寺ごはんと共に、視聴者の皆さんに癒しの時間をお届け出来るような、そんな作品になったらいいなと思いながら、引き続き、頑張りたいと思います。■水野勝のコメント今回、僕が演じるのは源導という住職です。お経、料理、所作、とにかく初めての事づくしで、撮影前から壮絶な戦いが待っていました。そして、これだけおおらかな性格、考え方など、普段の自分とかけ離れていて戸惑いました。しかし、演じる事が大好きな自分にとって、新しい事にチャレンジでき、これほど幸せな時間はありません。キャスト、スタッフ一丸となって最高のハートフルドラマをお届けします!!■田村侑久のコメント配役を聞いた時、自分にそっくりな役をいただけたなと思いました。だからこそ演じるのが難しいところはあったのですが、撮影が始まって、みんなで作り上げていける雰囲気の現場で、とても芝居が楽しくて演じやすいです。僕はこのドラマを通じて、精進料理に興味を持ちました。源導さんの言葉がとても奥が深くて面白いので、みなさんに伝えられたらいいなと思っています!そして、僕が演じる唐丸は元気いっぱいなので、ドラマの中でいいカンフル剤になればいいなと思います!■清水天規のコメント本作がドラマ初挑戦なので、最初はものすごく緊張していたのですが、谷村美月さんや、BOYS AND MEN の先輩方、現場にいる皆さんが優しく接してくれたり、色々指導してくださるので毎日が勉強で楽しいです。今回僕が演じさせてもらう小木君は、お寺に料理を習いにきている大学生です。僕は高校三年間、全寮制の料理学校で料理の勉強をしました。厳しかったけど、お仕事でその特技を披露できることが何よりも嬉しくて、頑張ってよかったと思います!そんな僕の包丁捌きを是非見て欲しいです!このドラマで、一回りも二回りも成長したいです。