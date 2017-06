米国のマイナー俳優Easton Dufurさんのツイッター投稿が、多くのユーザーの涙を誘っている。

その投稿は、Dufurさんの2匹の犬についてのもので、犬用の皿に半分ほど入ったドッグフードの写真が付けられている。

下にあるのが、Dufurさんが今月12日、自身のツイッターアカウントEasyBreasyBeautiful@_EasyBreasy_に投稿したものだ。

画像の上の方が切れて表示されているが、画像を直接開いて読んでみると、次のようなことが書かれている。

『僕はドッグフード用の皿を1つしか持っておらず、2匹のラブラドールレトリバーはそれを共有して一緒に食べていたわけなんだが、1匹の犬スティッチがもう1匹の犬クッキーを上手く教育して、これまでずっと2匹で半分ずつ食べていた。だから彼女(クッキー)は子犬の頃から、スティッチのために半分残すことを知っていたんだ。(スティッチの方も半分残して、クッキーが食べられるようにしてやっていた)それで、先日、スティッチが死んだ。だからクッキーは、今回、初めて一人で食べることになった。僕は、もうスティッチはいないから、いつもより少ない1匹分のドッグフードを皿に入れておいた。寝る前に、ふと、彼女(クッキー)がちゃんと食べたかどうか心配になった。それでチェックしてみると、彼女は少ない量のドッグフードを、やっぱり半分残してあったんだ、スティッチのために』

海外メディアがメールでDufurさんに取材したところ、彼は2匹(スティッチとクッキー)の関係について次のようなメールを返した。

「スティッチは僕が幼稚園に行っていた頃、我が家に来た。クッキーを飼い始めたのは、僕が小学3年生の時。2匹はまるでバットマンとロビンのように、いつも一緒にいた。喧嘩することがまるでなく、いつも一緒に遊び、いつも互いを思いやっていた」

この投稿を見た多くのユーザーが涙したようだ。文章だけでなく、画像で悲しみを表現したコメントも多く寄せられている。

i’m crying so hard ugh oh my gosh poor Cookie missing her best friend ugh she doesn’t deserve this https://t.co/B8Rw8VfRtQ - aly🖤 (@aly3hunna) June 13, 2017

(激しく泣いています。ウウッ。オー・マイ・ゴッド、可哀相なクッキー、ベストフレンドを失って、ウウッ、理不尽な運命)

(この男のスティッチを復活させてやってくれ)

(今から仕事に戻らなきゃいけないが、泣いている理由をどう説明しようか)

生前のスティッチとクッキーはこんな犬だ。(上段がスティッチ、下段がクッキー)

For those of you who wanna see my dogs here they are

(Stitch is on top, Cookie is on bottom) pic.twitter.com/zDK89IP18s

- EasyBreasyBeautiful (@_EasyBreasy_) June 13, 2017