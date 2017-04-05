表参道で出会える♡ごまアイス専門店「gomaya kuki」は、こだわりも凄かった！！
2017年3月12日（日）、表参道にごまアイス専門店「gomaya kuki」がオープンしました。オシャレな雰囲気が漂う外見には、外国人の姿もちらほら伺えます。
おススメ記事コンビニアイスも負けてない！今年も本格的な味が勢ぞろい！コンビニアイス6選歴史感じる味がついに復活！アルプスアイスキャンデーで夏を涼しく迎えませんか？
老舗だから叶う贅沢な「ごまアイス」！
[Dessert📍Tokyo] 9,000 sesame seeds used in just one rich sesame ice-cream😱 @gomaya_kuki is a sesame ice-cream speciality store located at Omotesando, just a stone throw from the train station. Came highly recommended by friends in Tokyo, I had to swing by this less than 2 months old store that opened late March. The rich nutty fragrance of sesame is as intense as it looks, extremely enjoyable. It is recommended to top with sesame oil and toasted sesame seeds. It was my first experience eating ice-cream with sesame oil. Clearly it worked by intensifying the flavour and aroma, while the texture from the seeds helped balance the richness of the ice-cream. Gomaya-Kuki Location: 東京都渋谷区神宮前４丁目６-９ 南原宿ビル１F Nearest station: Omotesando #gomayakuki #omotesando #ごまやくき #表参道 #アイスクリーム #アイス #🍨 #ゴマ
gomaya kukiは、
ごま製品の老舗メーカーである
九鬼産業のごまを使用しているので、
専門店だからこそ実現した、
その美味しさにはごま好きファンをうならせます。
世界一濃厚な「ごまアイス」
gomaya kuki は、
「ごまアイス」だけに主役を置いているお店です。
九鬼産業の伝統あるごまを
たっぷりと贅沢に使用した「ごまアイス」は、
世界一濃厚だと言われる程に濃厚で、
ごまの香ばしさが口一杯に広がります。
「くろ」「しろ」どっちが好み？
メニューは、「くろ 超特濃」
「くろ 特濃」「しろ 超特濃」
「しろ 特濃」から選ぶ事が出来ます。
一番人気の「くろ 超特濃」は、
生チョコのような滑らかな口溶けで、
リッチなごまの風味を
存分に堪能することができますよ！
トッピングで追いごま・追いごま油を
つけることもできますよ。
どちらも試してみたい場合は、
二種セットを500円で食べる事が出来ますよ！
「くろ」「しろ」だけじゃない！こだわりのオリジナルメニュー
「くろ」「しろ」の他にも、
食感が癖になる、ヘルシーな「つぶつぶ雑穀」や、
塩のアクセントが癖になる「ごま塩」など、
毎日6種類のオリジナルアイスが提供されていますよ。
gomaya kuki（ごまや くき）
住所：東京都渋谷区神宮前4-6-9南原宿ビル 1f
アクセス：「表参道」駅 A2出口 徒歩4分
営業時間：11時〜18時
電話番号：03-3265-0783
ごまは、美容や健康にとても良い効果があることから、
海外でも注目されていますね。
濃厚で、やさしい甘さの「ごまアイス」、
一口食べれば、その香ばしさに乗って
幸せがパッと広がりますよ。
ぜひ、お試しくださいね！
HP