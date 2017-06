ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、パーク史上初、夏の夜イベントを開催決定!

『ハチャメチャ・サマーナイト・パーティ』を2017年6月30日(金)から期間限定で開催します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハチャメチャ・サマーナイト・パーティ」

開催期間:2017年6月30日(金)〜9月3日(日) ※7/3(月)〜7/7(金)、7/10(月)〜7/14(金)を除く(予定)

開催場所:ニューヨーク・エリア グラマシーパーク

開催回数:1日1回(日没頃〜パーククローズ)

※荒天時は開催を中止、または内容を変更する場合があります。

※開催時間およびイベント情報の詳細はユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトにてご確認ください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2017年6月30日(金)より、パーク史上初となる夏の夜に繰り広げる期間限定イベント『ハチャメチャ・サマーナイト・パーティ』の開催を決定!

『ハチャメチャ・サマーナイト・パーティ』は、夏の夜にニューヨーク・エリアのグラマシーパークで繰り広げる、“ハチャメチャ”で熱気あふれる新たなエンターテイメント。

日没になると、パークに想像を超えるスケールのエンターテイメント空間が出現します。

DJによる最新のヒットナンバーや夜空をまぶしく彩るライティング、ハイテンションのエンターテイナーがゲストを盛り上げる中、いたるところから降りかかる大量の泡と水で、ゲストは泡まみれ、びしょ濡れになり、夏の暑さを忘れるほどの大興奮に!

さらに、ミニオンたちも登場し会場はいっそうヒートアップ。

クライマックスには、エリア全体を包み込むように、あらゆる方向からの壮大な花火が夜空を埋めつくし、ボルテージは最高潮に!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの、想像を超える“ハチャメチャ”体験の連続で、“細胞まるごとスッキリ”できること間違いなしのイベントです!

夏のパークを昼も夜も楽しめるお得なチケット情報

期間限定のお得なチケットが登場!

夏のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを、夜まで楽しめる内容です☆

※チケット情報の詳細はユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトにてご確認ください。

「サマー・1.5 デイ・スタジオ・パス」

1日目は午後3時から、2日目はパークオープンから入場できるスタジオ・パス

設定期間:2017年6月30日(金)〜9月3日(日)※初回入場日基準

販売価格:大人 9,352円(税込10,100円)、子ども 6,389円(税込6,900円)

販売場所:オフィシャルWEBサイト、パークのチケットブース、Yahoo!チケット、ローソンチケット(ローチケHMV/ローソン店頭「Loppi」)、パートナーホテル(一部除く)、契約旅行会社(一部除く)、など

「サマー・トワイライト・パス」

午後3時からパークへ入場できるスタジオ・パス

設定期間:2017年6月26日(月)〜9月3日(日)

販売価格:大人 5,463円(税込5,900円)、子ども 4,075円(税込4,400円)

販売場所:オフィシャルWEBサイト、パークのチケットブース、Yahoo!チケット、ローソンチケット(ローチケHMV/ローソン店頭「Loppi」)、パートナーホテル(一部除く)、契約旅行会社(一部除く)、JR西日本の主なみどりの窓口(一部除く)

パーク夏イベント史上最多の9つのエンターテイメントを展開!

既に開催が決定されている夏イベントに今回の「ハチャメチャ・サマーナイト・パーティ」が加わって、2017年夏のエンターテイメントは9つでの展開に!

パークの夏イベント史上最大の規模となっています。

【ユニバーサル・サマー・フェスティバル】

● ミニオン・ウォーター・サプライズ・パレード

● ミニオン・ハチャメチャ・スノー・パーティ

● サマー・スプラッシュ・マーケット

● ハチャメチャ・サマーナイト・パーティ

【ユニバーサル・ジャンプ・サマー】

● ワンピース・プレミアショー 2017

● ドラゴンボールZ・ザ・リアル 4-D

● ジョジョの奇妙な冒険・ザ・リアル 4-D

● 銀魂ライブ・トーク

【DREAM PROJECT 2017】

● DREAMS COME TRUEとのコラボレーション開催 <6月25日(日)詳細発表予定>

水&泡&花火に包まれて、“ハチャメチャ”ハイテンションに包まれる「ハチャメチャ・サマーナイト・パーティ」

夜もミニオンと大騒ぎして、楽しい夏の思い出を作ってみませんか?

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハチャメチャ・サマーナイト・パーティ」は2017年6月30日から期間限定で開催です☆

Despicable Me, Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved.©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス©DCT entertainment, Inc. All Rights Reserved.TM & © Universal Studios. All rights reserved.

水・泡・花火に包まれミニオンと大騒ぎ!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハチャメチャ・サマーナイト・パーティ」はDtimesで公開された投稿です。