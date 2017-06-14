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¡ÚÆ°²è¡ÛIguana vs Snakes - Planet Earth II
https://www.youtube.com/watch?v=Rv9hn4IGofM
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-4601384/Iguana-scene-Planet-Earth-II-caught-fakery-row.html#comments
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