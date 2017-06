人気コメディ俳優のケビン・ハートとラッパー兼俳優のティップ・"T.I."・ハリスが企画した、音楽をテーマにしたオフィスコメディ「The Studio(原題)」シリーズの放送権を、米Showtimeが獲得した。

米Deadlineによれば、本作は、レコーディングスタジオという特殊な職場環境で昼夜構わず繰り広げられる、音楽業界人たちの珍騒動を描くもので、アーイシャ・カーが脚本を執筆した。ハートとT.I.は制作総指揮を務めるほか、ゲスト出演もする。

T.I.だけでなく、ハートも"チョコレート・ドロッパ"名義でラッパーとして音楽活動しており、アルバム「Kevin Hart: What Now?(原題)」に収録されている楽曲「Baller Alert(原題)」で2人はコラボレートしている。また、T.I.はハート主演のコメディ映画「ゲットハード Get Hard」(ウィル・フェレル共演)や、「ブラザー・ミッション ライド・アロング2」(アイス・キューブ共演)に出演している。

ハートは、1996年のファンタジーアドベンチャー映画「ジュマンジ」を米ソニー・ピクチャーズがリブートする新作「Jumanji: Welcome to the Jungle(原題)」で、ドウェイン・ジョンソン、ジャック・ブラックと共演しており、同作は12月20日全米公開が予定されている。T.I.は、2018年7月6日に全米公開される「アントマン」の続編「Ant-Man and the Wasp (原題)」にデイブ役で再び出演することが決まっている。