DJのディプロが、元恋人で歌手のケイティ・ペリーに夜のテクニックを評価されたことに対し、コメントした。

2014年に短い間交際をしていたディプロとケイティ。そんなケイティは現地時間11日You Tubeのライブ配信で、人気トーク番組「The Late Late Show with James Corden」の人気ゲーム「Spill Your Guts or Fill Your Guts」を行なった。これはお互いに答えにくい質問をして、答えられない場合は鳥の唾液などの気持ち悪い食べ物を食べなくてはいけないというゲームである。ケイティは司会者のジェームズ・コーデンに元恋人で歌手のジョン・メイヤー、ディプロ、俳優のオーランド・ブルームのベッドのテクニックをランク付けするように言われ、「彼らはみんな素晴らしい恋人よ。この場所から出たら、みんなとセックスしたいわ!」と前置きし、1番がジョン、2番がオーランド、3番がディプロだと答えていた。

これに対し、ディプロはツイッターに「セックスしたのを覚えていないよ」と反撃。さらにその後、「セックスのオリンピックで銅メダルを取った」とつぶやいている。

ジョンやオーランドがケイティのランキングをどう思っているのかも気になるところだ。