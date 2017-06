画像は合成です。

今秋に正式リリースされる『iOS 11』が注目されていますが、Appleはその裏で『iOS 10.3.3』のベータ版第3弾を開発者に公開しました。

iOS 10.3.3の変更点は?

目立つ変更点として報じられているのは『12.9インチiPad Pro』専用の新しい壁紙です。

ほかの変更点は以下の通りです。

iOS 10.3.3のリリース時期は?

リモートサーバからデバイスをアップデートできる機能(ただし想定通りに機能しない場合あり)電話アプリやFaceTimeアプリで発信するリンクを開いた際、発信するか否かを確認するメッセージが表示されるSafariが「視差効果を減らす」に対応(「視差効果を減らす」をオンにしていると、ウェブページに画面効果を減らした専用デザインが用意されている場合にそれを表示するようになる)

現時点で具体的な公開日時は発表されていませんが、今秋に予定されている『iOS 11』の正式リリース前には公開されるものと思われます。

『iOS 10』が正式リリースされる前の最終バージョンである『iOS 9.3.5』は2016年8月26日に公開されています。

→ 『iOS 9.3.5』リリース! 3件の問題を修正

参考

Apple releases third iOS 10.3.3 beta for iPhone and iPad | 9to5Mac