ÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥¯¤È»îÎý¤Î¥É¥í¡¼¡Ä ÂçÇ÷¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥¤¥é¥¯ÂÐÆüËÜ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢£±-£±¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤òºÎÍÑ¤·¡¢£´-£²-£±-£³¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£GK¤Ë¤ÏÀîÅç±Ê»Ì¡¢DF¤Ï±¦¤«¤é¼ò°æ¹¨¼ù¡¢µÈÅÄËãÌé¡¢¾»»Ò¸»¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡£ÃæÈ×¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬±óÆ£¹Ò¤È°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Ë¸¶¸ý¸µµ¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤Ï±¦¤«¤éËÜÅÄ·½Í¤¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢µ×ÊÝÍµÌé¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¤¥é¥¯ £±-£±ÆüËÜ PHOTO¡Û¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¥É¥í¡¼¡ÄÂçÇ÷¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï£µÊ¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤·¤¿¼ò°æ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÂçÇ÷¤¬º¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»ÁÀ¤¦¤¬ÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£·Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¸¶¸ý¤¬ÀÑ¶Ë²Ì´º¤Ë¥ß¥É¥ë¤òÊü¤ÁCK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅÄ¤Î¥¥Ã¥¯¤ËÂçÇ÷¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥¤¥é¥¯¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤¬Áá¡¹¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡17Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¤¥é¥¯¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òµö¤¹¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡20Ê¬°Ê¹ß¡¢»î¹ç¤Ï¤ä¤äç±Ãå¾õÂÖ¤ËÆþ¤ë¡£¥¤¥é¥¯¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥ê¡¦¥¢¥É¥Ê¥ó¤Î¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±®¤¦¡£32Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥É¥Ê¥ó¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤«¤éÎ¢¤ò¼è¤é¤ì¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤Ç»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡36Ê¬¡¢ÆüËÜ¤ÏËÜÅÄ¤Î¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤¬µÕ¥µ¥¤¥É¤Î¼ò°æ¹¨¤ËÅÏ¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼õ¤±¤¿¼ò°æ¹¨¤Î¥¯¥í¥¹¤ÏDF¤ËÅö¤¿¤ê¡¢GK¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Á°È¾¤Ï£±-£°¤ÇÆüËÜ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¸òÂå¤Ê¤·¤Ç¸åÈ¾¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡££¹Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¸¶¸ý¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÇ÷¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤â¡¢Áê¼êDF¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï55Ê¬¡¢°æ¼ê¸ý¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£Áê¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤È¡¢Æ¬Éô¤ò¶¯ÂÇ¤·¡¢¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂà¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï°æ¼ê¸ý¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº£ÌîÂÙ¹¬¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡65Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¸¶¸ý¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¼ò°æ¤¬Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ÂçÇ÷¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âDF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡£70Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¸¶¸ý¤ËÂå¤¨¤ÆÁÒÅÄ½©¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¼ò°æ¹¨¤âÂ¤ò°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï73Ê¬¡¢º®Àï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¤ì¤º¤Ë¥«¥ß¥ë¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»î¹ç¤Ï£±-£±¤Î¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¼ò°æ¹¨¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤Ø¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¼ò°æ¹âÆÁ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ËÜÅÄ¤¬º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤¬GK¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¥´¡¼¥ë¤Ê¤é¤º¡£½ªÈ×¡¢ÆüËÜ¤Ï±¿Æ°ÎÌ¤¬Íî¤Á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤»¤º¡¢»î¹ç¤Ï£±-£±¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¤Ï¾¡ÅÀ£±¤ò¾åÀÑ¤ß¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡ÅÀ17¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤Î¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤òºÎÍÑ¤·¡¢£´-£²-£±-£³¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£GK¤Ë¤ÏÀîÅç±Ê»Ì¡¢DF¤Ï±¦¤«¤é¼ò°æ¹¨¼ù¡¢µÈÅÄËãÌé¡¢¾»»Ò¸»¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡£ÃæÈ×¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬±óÆ£¹Ò¤È°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Ë¸¶¸ý¸µµ¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤Ï±¦¤«¤éËÜÅÄ·½Í¤¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢µ×ÊÝÍµÌé¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¤¥é¥¯ £±-£±ÆüËÜ PHOTO¡Û¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¥É¥í¡¼¡ÄÂçÇ÷¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï£µÊ¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤·¤¿¼ò°æ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÂçÇ÷¤¬º¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»ÁÀ¤¦¤¬ÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£·Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¸¶¸ý¤¬ÀÑ¶Ë²Ì´º¤Ë¥ß¥É¥ë¤òÊü¤ÁCK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅÄ¤Î¥¥Ã¥¯¤ËÂçÇ÷¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥¤¥é¥¯¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤¬Áá¡¹¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡17Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¤¥é¥¯¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òµö¤¹¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡20Ê¬°Ê¹ß¡¢»î¹ç¤Ï¤ä¤äç±Ãå¾õÂÖ¤ËÆþ¤ë¡£¥¤¥é¥¯¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥ê¡¦¥¢¥É¥Ê¥ó¤Î¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±®¤¦¡£32Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥É¥Ê¥ó¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤«¤éÎ¢¤ò¼è¤é¤ì¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤Ç»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡36Ê¬¡¢ÆüËÜ¤ÏËÜÅÄ¤Î¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤¬µÕ¥µ¥¤¥É¤Î¼ò°æ¹¨¤ËÅÏ¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼õ¤±¤¿¼ò°æ¹¨¤Î¥¯¥í¥¹¤ÏDF¤ËÅö¤¿¤ê¡¢GK¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Á°È¾¤Ï£±-£°¤ÇÆüËÜ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¸òÂå¤Ê¤·¤Ç¸åÈ¾¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡££¹Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¸¶¸ý¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÇ÷¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤â¡¢Áê¼êDF¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï55Ê¬¡¢°æ¼ê¸ý¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£Áê¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤È¡¢Æ¬Éô¤ò¶¯ÂÇ¤·¡¢¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂà¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï°æ¼ê¸ý¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº£ÌîÂÙ¹¬¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡65Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¸¶¸ý¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¼ò°æ¤¬Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ÂçÇ÷¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âDF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡£70Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¸¶¸ý¤ËÂå¤¨¤ÆÁÒÅÄ½©¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¼ò°æ¹¨¤âÂ¤ò°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï73Ê¬¡¢º®Àï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¤ì¤º¤Ë¥«¥ß¥ë¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»î¹ç¤Ï£±-£±¤Î¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¼ò°æ¹¨¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤Ø¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¼ò°æ¹âÆÁ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ËÜÅÄ¤¬º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤¬GK¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¥´¡¼¥ë¤Ê¤é¤º¡£½ªÈ×¡¢ÆüËÜ¤Ï±¿Æ°ÎÌ¤¬Íî¤Á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤»¤º¡¢»î¹ç¤Ï£±-£±¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¤Ï¾¡ÅÀ£±¤ò¾åÀÑ¤ß¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡ÅÀ17¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤Î¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£