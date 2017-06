Screenshot: Imgur via reddit



おおっ……これまでの噂通りですね。

さまざまな噂が飛び交う次期iPhoneことiPhone 8ですが、いよいよというべきかその製品部品らしき画像が、インターネット上に流出しています。



New iPhone 7s/iPhone 8 Front and Back Panel Images Leaked Image: Imgur via reddit



MacRumorsが紹介しているredditに投稿されたのはバックパネル、フロントパネル、それにカメラ関連の部品の3点。前にもiPhone 8らしきプロトタイプが流出しましたが、アレは噂とかなり違っていたので、今回が本当の初流出といえます。

まずフロントパネルは、ディスプレイが上下左右にまで広がったベゼルレス仕様に。上部のカメラやスピーカー周りにまで到達したディスプレイは、Androidの父ことアンディ・ルービン氏が設計したスマホ「Essential Phone」にも似ています。iPhone 8は5.8インチの有機ELディスプレイを搭載するとの情報もありますが、その大画面がこの狭額ベゼルいっぱいに収まる姿をはやく見てみたいものです。

そしてパックパネルでは、縦長のデュアルカメラらしき開口部が登場。そして以前のプロトタイプにあった、背面のTouch IDセンサーは存在しません。またフロントパネルにもホームボタンが存在しないことから、これはディスプレイにTouch IDが内蔵される可能性を示唆しているといえそうです。





iPhone 7s/7s Plusもガラス製に!?



2枚目の画像では、現行のアップグレードモデルと噂される「iPhone 7s/7s Plus」の背面パーツが確認できます。こちらはジェットブラックモデルのものかな〜と思いきや、どうやらのバックパネルはすべてガラス製。ちょうど先日登場した、本体の素材に関する噂とバッチり合致していますね。redditの投稿者も「ワイヤレス充電ができるんじゃない!?」と、興奮していました。

これらの流出部品が本物かどうかはさておき、10周年モデルとなる新型iPhoneがますます楽しみになってきましたね!

