歌手のケイティ・ペリーが、新曲「Swish Swish」の歌詞を変えて歌ったことが分かった。

ケイティは近年、歌手のテイラー・スウィフトとの不仲を伝えられており、先月リリースした「Swish Swish」はタイトルや内容からテイラーのことを歌っているのではないかと噂された。ケイティは「彼女が始めたのよ。彼女(自身)が終わらせる時が来たわ」「このくだらないことを終わらせる準備ができている」とコメントし、自分のダンサー3人がテイラーのツアーの途中で自分のところに戻ってきたことが発端だったと説明。先日は「私は彼女を許していて、私がしてしまったことすべてに申し訳ないと思っているわ。彼女も同じだといいなと思っているの」「彼女を愛していて、彼女の幸運を祈っているわ」「彼女と彼女の旅に神のご加護があることを願っているの」と自ら謝罪した。

そして、ケイティは現地時間12日にロサンゼルスでYou Tubeのライブ配信コンサートを行い、「Swish Swish」を歌っている時に、「Don’t you come for me(私に向かって来ないで)」の歌詞を「God bless you on your journey, oh baby girl(あなたの旅に神のご加護がありますように、オー、ベイビーガール)と変えていたとゴシップサイト「ETオンライン」は伝えている。

最初は強気な様子だったケイティだが、だんだんと心境が変化しているようである。テイラーにケイティの思いが届くことを願いたい。