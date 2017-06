歌手のケイティ・ペリーが、以前交際していた歌手のジョン・メイヤー、DJのディプロ、俳優のオーランド・ブルームの愛の営みをランク付けした。

ケイティは新アルバム「Witness」のプロモーションのためにYou Tubeでライブ配信を行っており、現地時間11日に人気トーク番組「The Late Late Show with James Corden」の人気ゲーム「Spill Your Guts or Fill Your Guts」を行った。これはお互いに答えにくい質問をして、答えられない場合は鳥の唾液などの気持ち悪い食べ物を食べなくてはいけないというゲームである。ケイティは司会者のジェームズにベッドの中でのジョンとディプロ、オーランドをランキングするようにと言われると、「ノー! ノー! ノー! そんなことしない!」「彼らはみんな素晴らしい恋人よ。この場所から出たら、みんなとセックスしたいわ!」と前置きし、「彼らみんながあなたのトップ3?」と聞かれると、「そうかしら? ジョシュ・グローバンがいるわ。冗談よ!」と以前交際が噂されたジョシュの名前を出した。さらにジェームズにジョシュが一番なのかと言われると、とても焦ったようにジョシュのことを否定した。しかし、ケイティは2010年にリリースした「The One That Got Away」はジョシュのことだと明かしている。

そして、結局ランキングを発表することになったケイティは、1番がジョン、2番がオーランド、3番がディプロだと答えた。