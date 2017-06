6月9日(金)おはようございます。 今日のこころの暦。🙏🙏 梅雨入りしたと言うのに暑い日になりそうです。 #相田みつを #こころの暦 より #花

A post shared by 浅野明 (@akira__53) on Jun 8, 2017 at 3:48pm PDT