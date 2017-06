こんにちは。日々、80〜90年代のことばかりを思い出しているバブル時代研究家のDJGBです。懐かしのアスリートのことを、競技とあまり関係のない情報を中心に、ひたすら思い出してゆくこのコラム。初回は伝説のスプリンター、カール・ルイスの当時と、いまに迫ります。

カール・ルイスといえば、1984年のロス大会〜1996年のアトランタ大会まで通算4回のオリンピックに出場し、合計10個のメダル(うち金メダル9個)を獲得した不世出のスプリンター。高校時代から全米の陸上関係者には知られた存在で、ボイコットにより不参加となったモスクワ大会でも走り幅跳びの代表に内定。そのスター性は早くから抜きんでていました。

彼ほどのバネを持つアスリートを他のスポーツが放っておくハズがありません。1984年には、NBAシカゴ・ブルズとNFLダラス・カウボーイズからもドラフト指名されています。

ロス大会で4つの金メダルを獲得し、世界的なスターとなったカール。日本での人気は相当なものでした。1985年には「CARL LEWIS & ELECTRIC STORM」としてアルバム「I・D・A・T・E・N」でレコードデビュー。「ザ・ベストテン」の「今週のスポットライト」コーナーにも出演し、2曲を披露しています。

当時のラテ欄には「世界初公開! 歌うカール・ルイス陸上4冠王」の文字が踊り、なぜだかケント・ギルバートとチャック・ウィルソンも(おそらくガイジンという理由で)キャスティングされるというカオスな状況がお茶の間に放映されました。カールのメロウなヴォーカルに興味のある方は 「Come Back My Baby Girl 」で検索してみて。

アラフォー世代にとっては、ともすれば本人よりもこちらのほうが親しみがあるかも? 「ビートたけしのスポーツ大将」内で、健脚自慢の素人と対決するロボット「カール君」は、70mあたりを過ぎてからの異様なスピードの伸びが印象的。ときには本人よりも早い8秒台をたたき出してしまうこともありました。のちに「ツヨイナーちゃん」や、小学生用の「子カール君」も登場します。

ソウル五輪でベン・ジョンソンに敗れたカール。のちにベンのドーピングが発覚し金メダルに繰り上げとなりますが、「カールはピークを過ぎた」との評もささやかれていました。そんな1991年、東京で開催された世界陸上100mで、カールは当時の世界記録となる9秒86をたたき出し見事優勝。カールのキャリアでのベストパフォーマンスとして記憶されます。

この大会のテレビ中継でスペシャルレポーターを務めていたのは、“浪人中”だった長嶋茂雄氏(「世界陸上」「カール」で検索!)。実はソウル五輪前、VISAカードのCMでベンと共演していた長嶋氏ですが、カールのパフォーマンスに思わず興奮しスタンドから「カール! ヘイ、カール!」と呼びかけるも、そりゃカールは知ったこっちゃないですよ。

アトランタ五輪を花道に、1997年、現役を引退したカール。一時期は俳優・タレントに転身したこともありましたが、現在は自身のマーケティング会社を経営するほか、国連の親善大使としても活動しています。

Join us in conversation with #gold medalist @Carl_Lewis and @JDefteriosCNN at the #UNESCOMiSK NGO Forum. pic.twitter.com/663F1eAWjs

彼が現在ハマっているのは、天井から吊るした絹でアクロバティックなパフォーマンスを披露するエアリアルシルク。ウォールストリートジャーナルの取材に対しても、「私はスプリンターであり、ランナーではなかった。もう走ってないよ」と衝撃のコメント。ヴィーガン(完全菜食主義者)としても知られる彼は、54才を迎える今も、しっかり体型を維持しています。

いまどきのアスリートらしく、Twitterでの情報発信にも積極的です(https://twitter.com/carl_lewis)。ときには1日に40回以上つぶやくなど、かなり使いこなしているようです。その内容はというと……

<母校ヒューストン大学への愛がすごい>

The first of many to come. Great job guys. And a shout out to John and Curtis for helping to get us there. https://t.co/wyAf9P7ful

— Carl Lewis (@Carl_Lewis) May 2, 2017