◆総勢100名超えのキャストが集結

◆最新作はシリーズ史上最大の決戦<ストーリー解禁>

◆悪のカリスマ登場で物語が動く

◆ビジュアル、チームメンバーも変化

■「HiGH&LOW THE MOVIE 2&3」出演者⼀覧

【HiGH&LOW/モデルプレス=6月12日】EXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」(8月19日公開)のストーリーラインが12日、初解禁された。リアルとファンタジーがコラボした世界観で、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVE など、あらゆるメディアを巻き込み展開する「HiGH&LOW」。2015年に始動し、これまで「HiGH&LOW THE MOVIE」「HiGH&LOW THE RED RAIN」と2作の劇場版が公開。「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」に続き、11月11日には「HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION」の公開も決定している。最新作には、シリーズ作に出演してきたAKIRA、TAKAHIRO、青柳翔、登坂広臣、岩田剛典、鈴木伸之、町田啓太、黒木啓司、ELLY、白濱亜嵐らEXILE TRIBEメンバーの出演に加えて、窪田正孝、林遣都、山田裕貴、ゴールデンボンバー/YOU、飯島直子、豊原功補、岩城滉一、小泉今日子など、豪華な俳優陣が続投。さらに、今作より新キャストとして、日本映画界を代表する津川雅彦、岸谷五朗、加藤雅也、笹野高史、高嶋政宏、木下ほうか、渡辺裕之、矢島健一、堀部圭亮、斎藤洋介ら演技派キャストをはじめ、若手演技派俳優として日本映画界が注目している中村蒼も参戦。このほか、合計39名の新キャストが加わり、総勢100名超えのバラエティに富んだ、前代未聞のオールスターキャストが、“全員主役”で集結する。そして、この度、謎に包まれていたストーリーラインを初公開。それぞれの正義を掲げた5つのチームの総称・SWORD(S=山王連合会、W=White Rascals、O=鬼邪高校、R=RUDE BOYS、D=達磨一家)が競い合う街「SWORD地区」を舞台に、SWORD地区を再開発してカジノ建設を目論む反社会組織や海外マフィアが送り込んだ傭兵集団・MIGHTY WARRIOURSと対決するまでが描かれたシリーズの映画1作目。最新作では、ついにSWORD排除を目指す闇の勢力・九龍グループの全貌が明らかになる。最新作で重要なポジションとなるのが、とある事件で、警察官を意識が無くなるまで暴力をふるい続け、監獄に収監されていた悪名高いスカウト集団・DOUBTのリーダー・林蘭丸(中村)。狂人・林蘭丸率いるDOUBTと、SWORDの一角でロッキー(黒木)率いるWhite Rascalsは、スカウトチームのライバル同士で切っても切り離せない因縁があった。そんな過去の因縁から、対 White Rascals 、さらにSWORD全体を巻き込み、圧倒的な勢力で攻め入るDOUBT、いまだかつてない危機に陥るSWORD…果たして待ち受ける未来は希望か、それとも絶望か。シリーズ史上最大の決戦が描かれる。中村自身も「自分がまさかこんな役を演じるとは思ってなくて」と話した蘭丸は、今までの爽やかなイメージとは打って変わり、暴力によって人を束ね、街全体を震え上がらせるほどの力を持つ狂人。深紅の衣装に身を包み、狂気に溢れた表情で荒れ狂い、なりふり構わず暴れ回る。物語は、収監されていた蘭丸が監獄から出てきたことから動き出す。かつて、完膚なきまで敵を痛めつける残虐な性格と、圧倒的な暴力でチームを束ねてきた彼が、SWORDを潰しに抗争を仕掛ける。また、これまでに、SWORDの各チームの新ビジュアルも公開されており、山王連合会のテッツ(佐藤寛太)が髪をバッサリ切っていたり、RUDE BOYSのスモーキー(窪田)の髪色が銀色に変化していたり。さらに、White Rascalsは、バンドを結成する夢のもと、AIZAWA(鬼龍院翔)・BITO(喜矢武豊)・ENARI(歌広場淳)・SHIMURA(樽美酒研二)が脱退し、通称“SMG”と呼ばれる、HEIDI(西村一輝)・MARCO(廣瀬智紀)・LASSIE(西川俊介)・COSETTE(松田凌)が加入するなど、チームメンバーにも変化が。このほか、達磨一家には若手の白法被集団“達磨ベイビーズ”から風太(水野勝)・雷太(田中俊介)、阿行(守屋光治)・吽行(井澤勇貴)、鬼邪高校にはその名字から“三中トリオ”と呼ばれる中茎(青木健)、中林(清原翔)、中園(陳内将)も登場し、前作を超えた“超進化”した内容を予感させている。(modelpress編集部)【山王連合会】岩田剛典・鈴木伸之・町田啓太・山下健二郎・佐藤寛太・佐藤大樹・八木将康・岩谷翔吾・山本彰吾【White Rascals】黒木啓司・遠藤雄弥・稲葉友・胗俊太郎・鬼龍院翔、喜矢武豊、歌広場淳、樽美酒研二/廣瀬智紀・松田凌・西川俊介・西村一輝【鬼邪高校】山田裕貴・鈴木貴之・一ノ瀬ワタル・鈴木昴秀・龍/前田公輝/青木健・清原翔・陳内将【RUDE BOYS】窪田正孝・佐野玲於・ZEN・永瀬匡・佐野岳【達磨⼀家】林遣都・阿部亮平・小澤雄太/水野勝・田中俊介・守屋光治【苺美瑠狂】小島藤子・工藤綾乃・楓・佐藤晴美・山口乃々華・城戸愛莉【DOUBT】中村蒼・秋山真太郎・武田航平【MIGHTY WARRIORS】ELLY・大屋夏南・野替愁平・白濱亜嵐・ANARCHY/NAOTO・関口メンディー・LIKIYA・祐真キキ【雨宮兄弟】TAKAHIRO・登坂広臣/斎藤工【ムゲン】AKIRA・青柳翔・高谷裕之・岡見勇信/井浦新【九龍グループ・会長】津川雅彦・岩城滉一・岸谷五朗・加藤雅也・笹野高史・高嶋政宏・木下ほうか・中村達也・早乙女太一【九龍グループ・組員】小林直己/武田幸三・黒石高大/夕輝壽太/尚玄/橘ケンチ・小野塚勇人・白石朋也・荒木秀行/渡邉紘平岩永ジョーイ・中谷太郎・JAY・武尊・城戸康裕天野浩成・藤井萩花・藤井夏恋・坂東希・池上幸平・中井ノエミ・葉加瀬マイ長谷川初範・渡辺裕之・矢島健一・堀部圭亮・斎藤洋介・鈴木梨央/YOU/飯島直子/豊原功補/小泉今日子【Not Sponsored 記事】