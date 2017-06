ゲームイベントE3 2017で、マイクロソフトが最新の家庭用ゲーム機『 Xbox One X』を発表しました。 Xbox One X は2013年発売の Xbox One (およびスリム版 Xbox One S)と互換性を保ちつつ、PS4 Pro をも超える高性能GPU や12GB広帯域GDDR5メモリ、ヴェイパーチャンバー液冷といった先進的な性能を備えたゲーム機。2016年E3での初披露以来『Project Scorpio』として知られてきましたが、ついに正式名称『Xbox One X』が明らかになりました。全ゲーム機史上でもっとも高性能を謳う一方、意外にも史上最小の Xbox でもあります。PS4 Pro対抗の新Xbox『Scorpio』スペック確定。6TF GPUに12GB RAM、VR対応のモンスターマシン米国での発売は11月7日。日本国内の発売日は未発表ですが、従来発表では海外と同じく2017年内であるとされています。価格は499ドル。互換性のある従来モデル Xbox One S は米国で249ドルからに価格改定されたため、マシンパワーに応じてはっきりと住み分けた価格です。PS4 Pro が意外にも保守的なパワーアップで、通常モデルと100ドルしか差がないのとは対照的。E3 2017のステージでは Forza Motorsport 7 やアサシンクリード Origins など対応ゲーム42本を披露。うち22タイトルはPCとXbox One独占。PCで人気沸騰中のPUBGことPlayer Unknown's Battleground は2017年内にXbox One「独占」でリリース。いわゆるコンソール時限独占で、いずれはPS4版も出るはず。Xbox One X は 従来の Xbox One ゲーム、周辺機器と完全互換。4K表示に対応するほか、フルHDモニタでも、高解像度に描画してからスケールするスーパーサンプリングで画質が向上。RAMの量でロードが高速化など、Xの恩恵を受けられる。後方互換のXbox 360ゲームは現在 385タイトル(米国)。新たに、初代 Xbox の後方互換プログラムも発表。(更新中)