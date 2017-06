テレビ東京ほかで放送中のテレビアニメ「弱虫ペダル NEW GENERATION」と東京スカイツリータウンがコラボレーションし、「弱虫ペダル NEW GENERATION 夏祭り in 東京スカイツリータウン」を開催することが決定した。

渡辺航氏による自転車ロードレース漫画が原作の「弱虫ペダル」は、主人公の小野田坂道が所属する総北高校自転車競技部と、ライバルたちの激闘を描く青春ストーリー。放送中のテレビシリーズ第3期「弱虫ペダル NEW GENERATON」では、3年生が抜け、新たな一歩を踏み出した坂道たちチーム総北のさらなる戦いが描かれる。

7月1〜31日に開催される同コラボ企画では、東京スカイツリータウン・ソラマチ内の「テレビ局公式ショップ 〜ツリービレッジ〜」で、描き下ろしコラボイラストを使用した限定グッズの販売や、オリジナルフードやドリンクなどのコラボメニューの提供が行われる。そのほか、さまざまなイベントが開催予定で、詳細は後日発表される。