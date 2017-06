自信がある人と

ナルシストは違う

01.

自分について

ネガティブな話ばかり

02.

他人が何を考えているか

いつも気にしてしまう

03.

延々Netflixで

時間をムダにしてしまう

04.

自分の長所にだけ

目を向ける

05.

何もせず

ただただテレビを見ている

06.

よく昔のことを

考えてしまう

07.

未来の想像ばかり

している

08.

自分で考える前に

人に聞いてしまう

09.

視野を狭くすること

10.

自分を守るために

自分より「下の人」を探す

11.

小さな問題に

こだわりすぎる

12.

失敗や後悔についてばかり

頭を悩ますこと

13.

他の人と比べて

時間をムダにする

Licensed material used with permission by Matthew Jones