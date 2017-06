◆狂人・中村蒼が参戦

【HiGH&LOW/モデルプレス=6月12日】EXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」(8月19日公開)より、同作より新キャストとして加わった中村蒼演じる蘭丸、及び蘭丸が率いる「DOUBT」のチームビジュアルが公開された。リアルとファンタジーがコラボした世界観で、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVE など、あらゆるメディアを巻き込み展開する「HiGH&LOW」。2015年に始動し、これまでに「HiGH&LOW THE MOVIE」「HiGH&LOW THE RED RAIN」と2作の劇場版が公開された。新たに出演する中村が臨む役柄は、今までの爽やかイメージとは打って変わり、暴力によって人を束ね、街全体を震え上がらせるほどの力を持つ狂人・林蘭丸。深紅の衣装に身を包み、狂気に溢れた表情で荒れ狂う姿、なりふり構わず暴れ回る壮絶なアクションは中村の新境地となる。また、蘭丸が率いる「DOUBT」は、ROCKY(黒木啓司)率いる「White Rascals」と敵対関係にある悪名高き巨大スカウトチーム。ビジュアルにはリーダー・蘭丸(中村)と、羅千地区を仕切っていた高野(秋山真太郎)、スカウトをまとめていた平井(武田航平)の3名が写し出されている。自分がまさかこんな役を演じるとは思っていなくて…初めてでしたが、悩みながらも楽しんで撮影をさせてもらいました。蘭丸は、残酷で冷徹な印象を受けるのですが、でも、すごく可哀そうなやつで、「力」と「金」しか信じられるものがない蘭丸に過去の悲しさを、僕的には感じながら演じました。今回はアクションにも挑戦して、アクション監督さんやスタントの方々にもとても助けられました。ドラマから続いている皆さんのこの作品に対する熱い気持ちに僕も毎日刺激を受けました。そしてこんなにスケールの大きな現場に参加できてよかったです。そして、圧倒的悪役を務める蘭丸の解禁に伴い、同作のストーリー情報も初解禁された。街を守る為、愛する人を守る為、家族を守る為、学校の看板を守る為、伝統を守る為、それぞれの正義を掲げた5つのチームの総称・SWORDが競い合う街「SWORD地区」。このSWORD地区を舞台に繰り広げられた映画1作目では、SWORD地区を再開発してカジノ建設を目論む反社会組織や海外マフィアが送り込んだ傭兵集団「MIGHTY WARRIOURS」と対決するまでが描かれた。新作(続編)では、SWORD排除を目指す闇の勢力「九龍グループ」の全貌が明らかに。とある事件で、警察官を意識が無くなるまで暴力をふるい続け、監獄に収監されていた悪名高いスカウト集団「DOUBT」のリーダー・蘭丸(中村)。狂人・林蘭丸率いる「DOUBT」と、SWORDの一角でROCKY(黒木)率いる「White Rascals」は、スカウトチームのライバル同士で切っても切り離せない因縁があった。そんな過去の因縁から、対 White Rascals 、さらにSWORD全体を巻き込み、圧倒的な勢力で攻め入るDOUBT。そして、いまだかつてない危機に陥るSWORD。果たして待ち受ける未来は…希望か、それとも絶望か。なお、6月よい新チームビジュアルが随時公開。これまでには、2日に「山王連合会」、4日に「White Rascals」、6日に「鬼邪高校」、8日に「RUDE BOYS」、10日に「達磨一家」のビジュアルが公開されている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】