by Darren Cowley銀行からお金を借りる際に、株式や不動産を担保とするのではなく、「チーズ」を担保とするローンがイタリアには存在します。一体どういうことなのか?と思ってしまう特殊な仕組みがYouTubeのムービーで公開されています。Banking on Cheese: The Bank That Uses Parmesan as Collateral - YouTubeチーズの製造者にはローンが必要です。なぜなら小屋を建て、トラクターを買い……牛を育てるための大量の飼料も必要になるため。そこで、チーズの国イタリアでは、「チーズを担保にお金を貸してもらえる」という特殊なローンが作られています。この物語は、3人の男と、何百万ドルもの価値があるチーズを巡る話。まず登場したのは、チーズを製造するマウロ・ロッシさん。イタリアのエミリアーノという場所で、チーズの王様「パルミジャーノ・レッジャーノ」を製造しています。製造現場では1日60ホイールのチーズが作られているとのこと。年換算すると、1年に2万ホイールものチーズが作られているそうです。カードがホエイと分離させられているところ。GIGAZINEでもチーズ作りはやってみましたが、まったく規模が違います。巨大な棚にずらりと並べられたチーズは圧巻。このような大規模なチーズ作りを行うにはローンが必要。ということで、マウロさんのようなチーズ製造者は「CREDITO EMILIANO」というイタリアの大手銀行に向かいます。一般的なローンと同じく、チーズ製造者のローンにも担保が必要。ローンの担保として株式や不動産が利用されることが多いのですが、マウロさんの場合、担保になるのはチーズそのものです。CREDITO EMILIANOで働く銀行員の1人がファウスト・フィリッピさん。CREDITO EMILIANOは一般的な銀行業務も行いますが、パルメジャーノ・レッジャーノの製造者をサポートすることに力を入れている銀行でもあります。パルメジャーノ・レッジャーノは18〜36カ月間の熟成期間を必要とし……1つのホイールが数千ドルの価値になるという、特別なチーズです。パルメジャーノ・レッジャーノそのものを担保とするプログラムが作られたのは、パルメジャーノ・レッジャーノが地域特有のものであり、代表的な製品であるためだとのこと。とは言っても、銀行が保管庫の現金や金の隣にチーズを保管しているわけではありません。何千ものチーズで埋め尽くされた特別な倉庫が作られているのです。ここで登場するのが、ロベルト・フリニャニさん。フリニャニさんはタリアテ・ジェネラル倉庫の代表者です。CREDITO EMILIANOは各チーズ製造者の担保とされたチーズをこの倉庫に預けるというわけ。「私たちはクライアントを代表してチーズを管理しているのです」とフリニャニさん。フリニャニさんらが管理するチーズの数はおよそ30万ホイール、額にすると200億円近くにも上ります。基本的にチーズは特別なケアをしなくても価値が下がるものではないのですが、「私たちは、牛から銀行まで、製造者たちの投資を守っています」とフリニャニさんは語りました。