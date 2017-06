パリッとした食感が人気のアイスモナカに、クリームチーズ味が仲間入り☆ クリームチーズとチェダーチーズを絶妙なバランスで仕上げたクリーミーなチーズアイスを、香ばしいモナカでサンドした、リッチなデザートアイスです。 3つに割れるので、少しずつ食べても、誰かと分け合うにもぴったりですよ♪ チーズモナカ 120ml ¥189(税込) #セブンプレミアム #7premium #プレミアムライフ向上委員会 #セブンプレミアムフォト #チーズモナカ #アイス #モナカ #モナカアイス

