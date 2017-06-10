『THE MUSIC DAY』出演者71組発表 嵐・ディーン・乃木坂46・星野源ら
7月1日に放送される日本テレビ系大型音楽番組『THE MUSIC DAY 願いが叶う夏』の出演者が10日、同局バラエティ番組『嵐にしやがれ』内で発表された。今年も千葉・幕張メッセから10時間に渡る生中継を予定しており、嵐、SEKAI NO OWARI、DREAMS COME TRUE、乃木坂46、星野源、布袋寅泰ら71組が集結する。
【出演者写真】新生E-girls、乃木坂46、星野源ら
今回の目玉企画の一つが、香港でデビューし、台湾をはじめアジアで人気を集めるDEAN FUJIOKAによるシンガポールからの生ライブ。現地の5ツ星ホテル『マリーナベイ・サンズ』をバックに熱いステージを届ける。
また、嵐のほかにもA.B.C-Z、亀と山P、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、KinKi Kids、ジャニーズWEST、Sexy Zone、TOKIO、NEWS、Hey! Say! JUMPのジャニーズ勢による華やかなパフォーマンスにも注目。総合司会は5年連続で嵐の櫻井翔が務める。
■『THE MUSIC DAY 願いが叶う夏』出演者一覧
相川七瀬
秋川雅史
嵐
［Alexandros］
E-girls
家入レオ
石川ひとみ
VAMPS
UVERworld
ウルフルズ
HKT48
AKB48
A.B.C-Z
EXILE THE SECOND
SKE48
F-BLOOD
大塚愛
岡村孝子
亀と山P
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
木村カエラ
きゃりーぱみゅぱみゅ
KinKi Kids
倉木麻衣
欅坂46
米米CLUB
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ジャニーズWEST
SHOW-YA
鈴木雅之
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
高橋優
竹原ピストル
谷村新司
千秋
DEAN FUJIOKA
TOKIO
徳永英明
DREAMS COME TRUE
西野カナ
NEWS
乃木坂46
野口五郎
秦 基博
Perfume
原田知世
PKCZ（R）＆登坂広臣,Crystal Kay,CRAZYBOY
hitomi
平井堅
ビリー・バンバン
PINK SAPPHIRE
フェアリーズ
flumpool
Hey! Say! JUMP
星野源
布袋寅泰
ポルノグラフィティ
三浦大知
三浦祐太朗
miwa
モーニング娘。’17
薬師丸ひろ子
屋比久知奈
ゆず
REBECCA
渡辺徹
渡辺美里
WANIMA
【出演者写真】新生E-girls、乃木坂46、星野源ら
今回の目玉企画の一つが、香港でデビューし、台湾をはじめアジアで人気を集めるDEAN FUJIOKAによるシンガポールからの生ライブ。現地の5ツ星ホテル『マリーナベイ・サンズ』をバックに熱いステージを届ける。
また、嵐のほかにもA.B.C-Z、亀と山P、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、KinKi Kids、ジャニーズWEST、Sexy Zone、TOKIO、NEWS、Hey! Say! JUMPのジャニーズ勢による華やかなパフォーマンスにも注目。総合司会は5年連続で嵐の櫻井翔が務める。
■『THE MUSIC DAY 願いが叶う夏』出演者一覧
相川七瀬
秋川雅史
嵐
［Alexandros］
E-girls
家入レオ
石川ひとみ
VAMPS
UVERworld
ウルフルズ
HKT48
AKB48
A.B.C-Z
EXILE THE SECOND
SKE48
F-BLOOD
大塚愛
岡村孝子
亀と山P
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
木村カエラ
きゃりーぱみゅぱみゅ
KinKi Kids
倉木麻衣
欅坂46
米米CLUB
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ジャニーズWEST
SHOW-YA
鈴木雅之
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
高橋優
竹原ピストル
谷村新司
千秋
DEAN FUJIOKA
TOKIO
徳永英明
DREAMS COME TRUE
西野カナ
NEWS
乃木坂46
野口五郎
秦 基博
Perfume
原田知世
PKCZ（R）＆登坂広臣,Crystal Kay,CRAZYBOY
hitomi
平井堅
ビリー・バンバン
PINK SAPPHIRE
フェアリーズ
flumpool
Hey! Say! JUMP
星野源
布袋寅泰
ポルノグラフィティ
三浦大知
三浦祐太朗
miwa
モーニング娘。’17
薬師丸ひろ子
屋比久知奈
ゆず
REBECCA
渡辺徹
渡辺美里
WANIMA