7月1日に放送される日本テレビ系大型音楽番組『 THE MUSIC DAY 願いが叶う夏』の出演者が10日、同局バラエティ番組『 嵐 にしやがれ』内で発表された。今年も千葉・幕張メッセから10時間に渡る生中継を予定しており、嵐、SEKAI NO OWARI、DREAMS COME TRUE、 乃木坂46 布袋寅泰 ら71組が集結する。今回の目玉企画の一つが、香港でデビューし、台湾をはじめアジアで人気を集めるDEAN FUJIOKAによるシンガポールからの生ライブ。現地の5ツ星ホテル『マリーナベイ・サンズ』をバックに熱いステージを届ける。また、嵐のほかにもA.B.C-Z、亀と山P、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、KinKi Kids、ジャニーズWEST、Sexy Zone、TOKIO、NEWS、Hey! Say! JUMPのジャニーズ勢による華やかなパフォーマンスにも注目。総合司会は5年連続で嵐の櫻井翔が務める。■『THE MUSIC DAY 願いが叶う夏』出演者一覧相川七瀬秋川雅史[Alexandros]E-girls家入レオ石川ひとみVAMPSUVERworldウルフルズHKT48AKB48A.B.C-ZEXILE THE SECONDSKE48F-BLOOD大塚愛岡村孝子亀と山P関ジャニ∞Kis-My-Ft2木村カエラきゃりーぱみゅぱみゅKinKi Kids倉木麻衣欅坂46米米CLUBTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEGENERATIONS from EXILE TRIBEジャニーズWESTSHOW-YA鈴木雅之SEKAI NO OWARISexy Zone高橋優竹原ピストル谷村新司千秋DEAN FUJIOKATOKIO徳永英明DREAMS COME TRUE西野カナNEWS乃木坂46野口五郎秦 基博Perfume原田知世PKCZ(R)&登坂広臣,Crystal Kay,CRAZYBOYhitomi平井堅ビリー・バンバンPINK SAPPHIREフェアリーズflumpoolHey! Say! JUMP星野源布袋寅泰ポルノグラフィティ三浦大知三浦祐太朗miwaモーニング娘。’17薬師丸ひろ子屋比久知奈ゆずREBECCA渡辺徹渡辺美里WANIMA