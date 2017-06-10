¤Ä¤Ð¹¥Ï¥Ã¥È¤Ë»÷¹ç¤¦¡ª¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ñ¤È»°¤ÄÊÔ¤ß¤Çºî¤ë¤ª½Ð³Ý¤±¥Ø¥¢¤Ç¤·¤È¤ä¤«¥ì¥Ç¥£¤Ë
¤ª½Ð³Ý¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ú¥Ï¥Ã¥È¤Ë»÷¹ç¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë
¥Ï¥Ã¥È¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥À¥¦¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¥È¤òÃ¦¤¤¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡ª
3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Ç¤¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÙÆü¤ÎÄ«¤Ë¤µ¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤ª½Ð³Ý¤±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢È±¤òÊÔ¤á¤Ðºî¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥À¥¦¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë
¡ ¼ª¤¢¤¿¤ê¤Î¹â¤µ¤ÇÈ±¤ò½¸¤á¡¢¶ßÂ¤¢¤¿¤ê¤Ç¥Ø¥¢¥´¥à¤ò»È¤Ã¤Æ·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¢¥´¥à¤Î¾å¤Ë·ê¤ò³«¤±¡¢ÌÓÀè¤ò¾å¤«¤éÄÌ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¢ ¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ñ¤ÎÌÓÀè¤È¶ßÂ¤ÎÈ±¤ò4¤Ä¤ËÊ¬¤±¡¢4¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÊÔ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÌÓÀè¤ò¥Ø¥¢¥´¥à¤ÇÎ±¤á¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë»Ø¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Õ¤ï¤Ã¤È¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»°¤ÄÊÔ¤ß¤ò½¸¤á¤Æ»Í¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÓÀè¤ò¥Ø¥¢¥´¥à¤ÇÎ±¤á¤Þ¤¹¡£ÊÔ¤ßÌÜ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä°ú¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤°¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ú¡Ê°ú¤½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÊÔ¤ßÌÜ¤¬Êø¤ì²á¤®¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¹¡ª¡Ë¤¯¤¯¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥´¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¾þ¤ê¤òÉÕ¤±¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤ÆÁ´ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð´°À®¡ú
»Í¤ÄÊÔ¤ß¤Î¤ä¤êÊý
1. 4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿ÌÓÂ«¤Îº¸¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ò1ÈÖº¸¤ÎÌÓÂ«¤Î²¼¤ØÄÌ¤·¤Æ°ìÈÖº¸¤Ø¡£º¸¤«¤é3ÈÖÌÜ¤ÎÌÓÂ«¤ò°ìÈÖ±¦¤ÎÌÓÂ«¤Î¾å¤òÄÌ¤·1ÈÖ±¦¤Ø¡£
2. ¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç1ÈÖº¸¤Ë¤¢¤ëÌÓÂ«¤ò¡¢º¸¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î¾å¡¢º¸¤«¤é3ÈÖÌÜ¤Î²¼¡¢º¸¤«¤é4ÈÖÌÜ¤Î¾å¤òÄÌ¤·¤Æ1ÈÖ±¦¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡£
¡Ê°Ê¹ß¡¢2¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ë
Â¾¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤âOK¡ª ¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ú
Ë¹»Ò¤Ï¥Ï¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤ÎË¹»Ò¤Ë¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¢ö¡¡Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¸«¤¨¤ë¥À¥¦¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤òÃ¦¤°¥¤¥ó¥É¥¢¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹
¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¼ê·Ú¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ¤ª½Ð³Ý¤±¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
ÈþÍÆ»Õ/¿¼Èø¿·°ì¡Êhair place apego¡Ë