◆「達磨一家」新ビジュアル

◆総勢100名超えのキャストが集結

【HiGH&LOW/モデルプレス=6月10日】EXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」(8月19日公開)より、林遣都が率いる達磨一家の新チームビジュアルが公開された。リアルとファンタジーがコラボした世界観で、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVE など、あらゆるメディアを巻き込み展開する「HiGH&LOW」。2015年に始動し、これまでに「HiGH&LOW THE MOVIE」「HiGH&LOW THE RED RAIN」と2作の劇場版が公開された。達磨一家は、同作の舞台であるSWORD地区の“D”。自ら祭りを催し、闘鶏、花札、喧嘩賭博などで金を稼いでおり“復讐の壊し屋一家”と呼ばれている。今回公開されたビジュアルには、頭の日向紀久(林)を中心に左京(阿部亮平)・加藤(小澤雄太)のお馴染みメンバーの姿。新作では新たに加わった若手の白法被集団“達磨ベイビーズ”から、風太(水野勝)・雷太(田中俊介)、阿行(守屋光治)・吽行(井澤勇貴)も登場した。なお、登場する各チームの新ビジュアル解禁は、6月末まで順次続いていく予定。これまでには、2日に「山王連合会」、4日に「White Rascals」、6日に「鬼邪高校」、8日に「RUDE BOYS」のビジュアルが公開されている。全オリジナル原作からなる「HiGH&LOW」は、“SWORD地区”に存在するチームのプライドをかけた闘いと、その裏のリアリティのある大人の世界・生き様を描く物語。続編には、これまでシリーズ作に登場してきたキャスト陣が再集結するほか、39名が加わり、総勢100名超えのキャストが出演する。11月11日には「HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION」の公開も決定している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】