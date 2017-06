2017年6月9日、中国の女優 チャン・ツィイー (章子怡)が「GODZILLA ゴジラ 」の続編「Godzilla:King of the Monsters」に出演することが明らかになった。捜狐が伝えた。14年公開「GODZILLA ゴジラ」の続編「Godzilla:King of the Monsters」は、19年3月22日の全米公開を予定している。マイケル・ドハティ監督がメガホンを取り、前作に続いて 渡辺謙 が出演するほか、女優ヴェラ・ファーミガ、俳優カイル・チャンドラーといった顔ぶれが明らかになっていたが、ここにチャン・ツィイーが加わることが分かった。チャン・ツィイーの役どころは未発表だが、「重要な人物」を演じる予定だ。昨年、J・J・エイブラムスが手掛けたSF映画「God Particle」に起用されているが、これに続いてのハリウッド映画出演となる。なお、渡辺謙とは05年の映画「SAYURI」でも共演している。(翻訳・編集/Mathilda)