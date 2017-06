テスト期間中の次男君が お昼に帰ってくるので 次男君のランチ作りました #おうちごはん #おうちカフェ #お昼ごはん #ランチ#ランチプレート #スティックオムライス #オムライス #instlike #instagood #instgram #写真撮ってる人と繋がりたい #写真好きな人と繋がりたい

A post shared by 🌻歩🌻💙🌻 (@ayumi.m9610) on Dec 5, 2016 at 7:01pm PST