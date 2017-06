01.

ひとりの時間も必要だけど、

みんなと遊ぶ時間も欲しい

02.

大勢だとおとなしく、

少人数だとおしゃべりさん

03.

自分を理解してくれる友だちを選ぶ

04.

気分によって遊ぶ友だちが変わってくる

05.

人によって「内向的」と言われたり、

「社交的」と言われたり

06.

顔を出すイベントはえり好みする

07.

スモールトークは苦手

08.

誰でも好きになれるわけじゃない

09.

つねに考えごとをしている

Licensed material used with permission by Elite Daily