ロックバンド・ ONE OK ROCK のドラマー・Tomoya(29)が9日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。インスタでは「みなさんにお伝えしたいことがあります」と切り出し「個人的な報告になってしまうのですが、結婚しました!!」と報告。今後へ向け「幸せな家庭を築いていきながら、ONE OK ROCKのドラマーとしても今まで以上に頑張っていきたいと思います!! これからも末長く、よろしくね」とファンに呼びかけている。同バンドは、ベースのRyota(27)が今年2月、カナダ出身の歌手アヴリル・ラヴィーンの妹・ミシェルさんとの結婚を発表している。