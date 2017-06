1988年に解散したロックバンド・BOΦWYが87年7月31日、8月7日の2夜限定で開催した伝説的ライブ『“GIGS” CASE OF BOΦWY』の全演奏曲目を収録したアルバムが、ライブからちょうど30年を迎える8月7日に発売されることが明らかになった。本作の告知として、6月2日から「BOΦWY 20170807 # BOOWY 0807」の文字がJR高崎駅のポスターや公式サイトのトップ画面に掲出され、謎のメッセージの真意をめぐってSNSを中心に話題を呼んでいた。87年7月31日の兵庫・神戸ポートピア・ワールド記念ホール、8月7日の神奈川・横浜文化体育館で、“BOΦWYのレパートリー全てを演奏する”というコンセプトのもとで行われた2本のライブ。4時間にも及ぶそのパフォーマンスは同年10月5日にビデオで計27曲が発表され、2001年にはCDアルバム化。ライブが行われた年の12月24日に解散を宣言したBOΦWYにとって、“最強のライブバンド”であることを実証した伝説のライブとして語り草になっている。2007年12月24日に『“GIGS” CASE OF BOΦWY COMPLETE』として、この両日に演奏した楽曲(全78曲)を1日分の39曲に編集した作品が発売されているが、今回のリリースでは初めて両日に演奏された78曲全てを収録して発売される。また、2日分それぞれのセットリストは新たにトラックダウン、最新リマスタリング音源で収められる。発売形態は『“GIGS” CASE OF BOΦWY at Kobe』(CD2枚組)、『“GIGS” CASE OF BOΦWY at Yokohama』(CD2枚組)、そして2作品を合わせたCD4枚組にTシャツとステッカーが封入された特製BOXの完全限定盤『“GIGS” CASE OF BOΦWY -THE ORIGINAL-』の3タイプとなる。■『“GIGS” CASE OF BOΦWY』収録曲目※神戸、横浜ともにセットリストは同じDISC 101. INTRODUCTION02. IMAGE DOWN03. BABY ACTION04. RATS05. MORAL06. GIVE IT TO ME07. "16"08. THIS MOMENT09. わがままジュリエット10. BAD FEELING11. LIKE A CHILD12. OH! MY JULLY PartI13. WORKING MAN14. B・BLUE15. TEENAGE EMOTION16. LONDON GAME17. NO.NEW YORK18. DANCING IN THE PLEASURE LAND19. ROUGE OF GRAY20. RUNAWAY TRAINDISC 201. B・E・L・I・E・V・E02. CLOUDY HEART03. INSTANT LOVE04. FUNNY-BOY05. MY HONEY06. LET'S THINK07. 1994 -LABEL OF COMPLEX-08. PLASTIC BOMB09. MARIONETTE10. RENDEZ-VOUS11. SUPER-CALIFRAGILISTIC-EXPIARI-DOCIOUS12. ハイウェイに乗る前に13. JUSTY14. ホンキー・トンキー・クレイジー15. DREAMIN'16. BEAT SWEET17. BLUE VACATION18. ONLY YOU19. ON MY BEAT