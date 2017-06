7月8日から公開される米林宏昌監督の新作アニメーション映画『メアリと魔女の花』の主題歌に、SEKAI NO OWARIの新曲“RAIN”が起用されたことがわかった。これは、本日6月8日に映画の制作スタジオであるスタジオポノックから生配信されたSEKAI NO OWARIのLINE LIVE内で発表されたもの。番組の冒頭では“RAIN”の音源が初公開されたほか、メンバーの口から主題歌に起用されたことが発表され、“RAIN”を使用した『メアリと魔女の花』の特別映像が初公開された。さらに米林監督と西村義明プロデューサーも登場し、主題歌は子供からお年寄りまで口ずさめる曲が良いという監督の要望を受けて、西村がSEKAI NO OWARIを提案したと明かした。また番組の終盤で、米林監督がSEKAI NO OWARIを描いたイラストをメンバーに贈呈。このイラストは7月5日にリリースされるSEKAI NO OWARIのニューシングル『RAIN』の限定盤のジャケットに使用される。『メアリと魔女の花』は、『借りぐらしのアリエッティ』『思い出のマーニー』などを手掛けた米林監督による新作。かつて魔女の国から盗み出された7年に1度しか咲かない花「夜間飛行」を見つけた主人公のメアリが、一夜限りの不思議な力を手に入れて魔法世界の最高学府「エンドア大学」への入学を許可されるが、メアリのついた嘘によって大事件が起こるというあらすじだ。メアリの声を杉咲花、メアリが出会う少年ピーターの声を神木隆之介が演じるほか、声優として天海祐希、小日向文世、満島ひかり、佐藤二朗、渡辺えり、大竹しのぶらが参加する。