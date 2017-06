01.

失敗したら、ちゃんと謝る

02.

約束を守れなかったら

それを認める

03.

心の底から

「ありがとう」を伝える

04.

自分の弱点を認める

05.

失敗談を語って

さらけだす

06.

知らないことは

「知らない」と言う

07.

自分も「勉強中」で

あることを伝える

08.

理想とする人がいたら

素直に褒める

Licensed material used with permission by Jeff Haden