おはよう! 雨ですね! 昨日、ダイソーで見つけた! 可愛い!メガネ!メガネ可愛い! 新作続々! 一個だけ色違うメガネの可愛さよ! イカしてるわ! 、 センスがあるわー扇子だけに ブームの風も起こします!扇子だけにね 、 #100均#百均 #ダイソー #扇子 #100均扇子 #メガネ柄 後ろの黄色いのはミニハンカチ100均のやつ! 歯ブラシ包むやつ!

