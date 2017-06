Screenshot: Dayton Lowell/Twitter



おそいよ!

って、みんな思ってるだろうけど(もちろん僕も)、どうやら次期iOS 11では標準のカメラアプリにQRコード読み取り機能が加わるようですよ。

Dayton Lowellさんのツイートでは、iOS 11のベータ版でWi-Fi接続用のQRコード読み取りを行なっている様子が確認できます。

The QR code reader in iOS 11 knows when it’s a WiFi network and offers to join. pic.twitter.com/pCHwGi1abF