Russia takes the worst excesses of capitalism to the extreme, so here's a vending machine in a mall for buying Likes for your Instagram pics pic.twitter.com/ZZt189opgd

Yes people, this thing is real. On offer: print your Insta pics, buy Insta/Vkontakte Likes/followers (50 rubles / ±$0.9 per 100 likes)

Instalike vending machine is for cheapskates. For $850 you can buy 150,000 followers guaranteed to deliver up to 1500 Likes to each post. pic.twitter.com/5V3HTQ4kfl

誰でも気軽にいいね!やフォロアーを買える時代になりました。ロシアの話ですが…。 Instagram でなかなかフォロアーが増えない、いいね!もあんまりもらえない。そんな悩みをお持ちの方には素敵なニュースです。数限りなくハイセンスなインスタグラマーが世界中に存在する中で、いくら大量にハッシュタグを付けてみてもそう簡単に目立つことはできません。それでも大勢のフォロアーと両手いっぱいのいいね!をもらっていい気分に浸りたいという欲求は世界共通のようです。ロシアの首都モスクワのとあるショッピングモールには、なんとInstagramで100いいね!を約100円で、フォロアー100人を約200円弱で買うことのできる自動販売機が設置されているとロシアのジャーナリストAlexey Kovalevさんがツイッターで伝えています。なかなかにお手頃な値段で、ちょっと箔を付けるにはもってこいかもしれません。しかし、こんなものはまだまだ手始めでした。Kovalevさんが興味をもって調べたところによると、ロシア国内では約850ドルで「15万人のフォロアーが投稿ごとに最低でも1500のいいね!を付けてくれる」というサービスまで販売されているのです。たしかに850ドルでずっとこのサービスが受けられるのであれば、目で見える形で実績を示したい企業や組織、自治体など、もしくはインフルエンサーとして箔を付けたいアイドルやアーティストらにとっては高くない先行投資とも言えそうです。もちろん15万のボットからランダムに吐き出される1500のいいね!に気持ちよく酔える強靱なマインドを持っていなければ早晩気が滅入って更新を止めてしまいそうですが…。In Russia, You Can Use This Vending Machine to Buy Instagram Likes

